Näin Venäjän ilmapuolustus vuotaa

Venäjän viime vuoden helmikuussa aloittaman hyökkäyssodan alusta tammikuun loppuun mennessä Venäjän alueelle oli Novaja Gazetan mukaan hyökätty pommeilla, ohjuksilla tai drooneilla jo yli 350 kertaa. Iskuissa oli saanut surmansa tai haavoittunut 168 henkilöä.

Ennen helmikuun loppua Kremlin kannalta vaarallisimpia ovat olleet iskut Engelsin (730 kilometriä Moskovasta) ja Ratšan (200 kilometriä Moskovasta) lentotukikohtiin joulukuussa ja droonin räjähdys Kalugassa (160 kilometriä Moskovasta) helmikuun alussa.

Helmikuun kahtena viimeisenä päivänä Ukrainan lennokit iskivät yhä vaarallisemmin: 28. päivän vastaisena yönä Mustanmeren rannalla Tuapsessa Rosneftin öljyvarikolla räjähti kahdesti vain 30 metrin päässä Venäjän puolustusministeriön parakeista. Paikasta on vain 70 kilometriä presidentti Vladimir Putinin kesäpalatsille. Venäläiset kanavat julkaisivat kuvia väitetysti iskut tehneen lennokin jäänteistä, jotka amerikkalainen OSINT-tutkija Henry Shlottman tunnisti israelilaisen, taktisen Aerostar-lennokin osiksi.

Ukrainalla ei pitäisi olla näitä lennokkeja, mutta se voinut saada niitä esimerkiksi Alankomailta, Azerbaidžanilta, Georgialta tai Puolalta. Aerostareista on kuitenkin vaiettu julkisuudessa. Aerostarin lentomatka on vain 250 kilometriä. Koska Ukrainan rintamalinjan takaa on 440 kilometriä Tuapseen, lennokki – jonka pituus on 4,5 metriä ja kärkiväli 7,5 metriä – on täytynyt lähettää tehtäväänsä salaa jostain odottamattomasta paikasta.

Samana yönä droonit putosivat Venäjän puolustusministeriön mukaan Krasnodarin alueella ja sen sisällä sijaitsevassa Adygeiassa. Seuraavana yönä kuultiin räjähdyksiä lentotukikohdasta Jeiskissä, Asovanmeren rannalla. Venäläisten sotabloggarien mukaan kyseessä oli lennokki-isku, kun taas paikallisviranomaiset väittivät kyseessä olleen harjoituksen.

Seuraavana aamuna Ukrjet UJ-22 AIRBORNE -lennokki syöksyi metsään Moskovan alueella Gubastovon kylässä sijaitsevan Gazpromin kaasukompressoriaseman lähellä. Kylän lähellä on myös Venäjän asevoimien johdon viestintäkeskus Lukhovitsy-3. Venäläisten mukaan lennokki ammuttiin alas, mutta todennäköisemmin lennokin polttoaine loppui. Lennokin toimintasäde on 800 kilometriä.

UJ-22:een mahtuu 20 kilogramman hyötykuorma. Israelilaisen puolustusalan asiantuntijan David Sharpin mukaan lennokki riittää aiheuttamaan huolta Venäjän asevoimien johdolle, vaikka räjähteillä aseistettuna sillä ei suurta tuhoa pystykään saamaan aikaan.

Samaan aikaan Pietarin alueen ilmatila suljettiin kokonaan moneksi tunniksi tunnistamattoman lentävän esineen takia. Ilmahälytys annettiin niin Pietarin kuin Moskovankin radiossa ja TV:ssä, vaikka hätätilaministeriö väittikin sen johtuneen heidän palvelimensa hakkeroinnista.

Paikallisten lähteiden mukaan hävittäjät nousivat ilmaan. Puolustusministeriö ilmoitti UFO:sta 160–200 kilometrin päässä Pulkovon lentoasemasta. Kaksi tuntia myöhemmin väitettiin kyseessä olleen ilmapuolustusharjoituksen.

Ukrainan lennokkitoiminnan kasvu on asiantuntijoiden mukaan kiistämätöntä samoin kuin aukot Venäjän ilmapuolustuksessa, joita ei paikata muutamalla Pantsir-S1-ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä Moskovan katoilla. Mutta toiminnallaan Ukraina saa aikaan sen, että Venäjä joutuu vetämään ilmatorjuntajärjestelmiään pois rintamalta suurkaupunkiensa suojaksi, mikä edesauttaa Ukrainan omaa ilmatoimintaa sodassa.