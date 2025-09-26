Verkkouutiset

Vapaaehtoiset kokoavat drooneja Kiovassa syyskuussa 2025. LEHTIKUVA/NIILO SIMOJOKI

Näin Venäjä metsästää siviilejä, skootterilla ajaneet surmattiin

Venäläisen lennokin isku skootteriin Hersonin alueella tappoi kaksi miestä.
Hersonin alueella kaksi miestä kuoli venäläisen FPV-lennokin hyökkäyksen seurauksena heidän ajaessaan skootterilla, kertoo Hersonin alueen syyttäjänvirasto Ukrinformin mukaan.

Tutkinnan mukaan noin kello 5.00 torstaina 2025 Venäjän joukot ohjasivat FPV-lennokin Lvoven kylän lähellä ajavaan skootteriin.

Iskussa kuoli kaksi 68- ja 45-vuotiasta tiellä ajanutta miestä.

Beryslavin piirisyyttäjänviraston menettelyohjeiden mukaisesti on aloitettu esitutkinta kuolemaan johtaneesta sotarikoksesta.

Lisäksi on vahvistettu, että kaksi miestä, iältään 62 ja 64 vuotta, kuolivat Hersonin alueella 22. syyskuuta venäläisen lennokki-iskun seurauksena.

– Kaksi muuta Hersonin alueen asukasta on vahvistettu kuolleeksi Venäjän miehittämättömän ilma-aluksen iskun jälkeen. 22. syyskuuta venäläinen lennokki osui kahteen mieheen, jotka kulkivat tiellä Beryslavin alueella. He olivat 62- ja 64-vuotiaita, Hersonin alueen sotilashallinnon johtaja Oleksandr Prokudin sanoi.

