Näin Venäjä liioittelee voittojaan – totuus rintamalta on toisenlainen

– Kreml projisoi narratiivia voimakkaasta Venäjästä ja voimakkaasta Venäjän presidentistä Vladimir Putinista peittääkseen Venäjän todelliset heikkoudet ja rajoitukset ja kääntääkseen huomion pois Venäjän taistelukentän epäonnistumisista, kirjoittaa ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) analyysissaan Kremlin järjestämästä voitonpäivän paraatista viestipalvelu X:ssä.

ISW:n mukaan Vladimir Putin on pitkään ollut sitä mieltä, että heikkouden käsitys voi olla tappava järjestelmässä, joka on rakennettu vahvuuden lähtökohdalle.

– Tämä on periaate, joka pätee sekä hänen hallintonsa vakauteen että Venäjän asemaan maailmassa. Maailman ei pitäisi ottaa Kremlin näytöksiä nimellisarvoon, vaan sen pitäisi katsoa niiden ohi ja nähdä Venäjän ja tämän (Ukrainan) sodan realiteetit.

Kreml yritti esittää Moskovassa 9. toukokuuta järjestetetyn voitonpäivän paraatin diplomaattisena menestyksenä esitelläkseen Venäjän supervaltana ja Putinin arvostettuna maailmanjohtajana.

– Paraati ei kuitenkaan ollut diplomaattinen menestys, vaan pikemminkin yritys peitellä Venäjän kansainvälistä eristäytyneisyyttä, sotilaallisia epäonnistumisia ja kotimaisia ongelmia, ISW toteaa.

Ajatushautomon mukaan Kremlin ”voitonpäivän paraatin hype 9. toukokuuta on osa Kremlin pitkäaikaista pyrkimystä peittää ja kääntää huomio pois Putinin ja Venäjän heikkouksista”.

– Kreml on keskittynyt peittelemään Putinin ja Venäjän heikkouksia helmikuussa 2022 tapahtuneen täysimittaisen Ukrainan-hyökkäyksen jälkeen esittämällä Putinin tehokkaana ja välittävänä sotajohtajana ja vähättelemällä Venäjän epäonnistumisia ja Ukrainan menestyksiä samalla liioitellen Venäjän menestyksiä.

ISW:n mukaan Kremlin tiedotustoimet ovat auttaneet säilyttämään hallinnon ja tuen Venäjällä sotatoimille huolimatta Venäjän taistelukentän epäonnistumisista ja Putinin Venäjän kansalle aiheuttamista valtavista kustannuksista.

– Nämä toimet eivät kuitenkaan ole aina tehokkaita ja joskus korostavat juuri niitä heikkouksia, joita Kreml pyrkii peittelemään, ajatushautomo summaa.