Suurin osa varautuu talviajoon

Suuri osa suomalaisista varautuu talviajoon, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselystä.

Varautuminen on erityisen tärkeää silloin, kun suuntaa harvaan asutulle seudulle, jossa apu ei välttämättä ole lähellä. Parhaat keinot kehnon kelin selättämiseen ovat nopeuden lasku ja kunnon turvaväli.

Ennakointi alkaa jo ennen matkaan lähtöä. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kuljettajista 72 prosenttia kertoi varustautuvansa poikkeustilanteiden varalle lähtiessään ajamaan harvaan asutulle seudulle talviaikaan.

– Huolehdi, että tankki on täynnä ja autosta löytyy kovalla pakkasella lämpimiä varavaatteita. Kannattaa myös ottaa mukaan jokin älylaite, jolla saa tarvittaessa hälytettyä apua. Lähtiessäsi kerro tutuillesi, minne olet menossa ja mitä reittiä kuljet. Varaa reissuun kunnolla aikaa, hankala keli tai sään muutokset saattavat tuottaa yllätyksiä ja viivästyttää matkantekoa, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski luettelee.

Ennakointi pitää sisällään myös auton kunnosta huolehtimisen. Varmista, että autossa on kunnolliset talvirenkaat alla.

– Tarkista renkaiden ja auton kunto. Jos autossa on esimerkiksi sähkövikaa, niin matkan tarpeellisuutta kannattaa vielä miettiä. Harvaan asutulla seudulla apu ei välttämättä ole kovin lähellä, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska pohtii.

Ennen tien päälle lähtöä kannattaa pohtia, riittääkö oma ajotaito ja -kokemus suunnitellulle matkalle. Myös keliolosuhteiden tulisi olla kuskin mielessä jo ennen autoon istumista.

Kolme neljästä (76 prosenttia) Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta kertoi arvioivansa omia talviajotaitojaan ennen, kuin lähtee talviaikaan ajamaan harvaan asutulle seudulle. Seitsemän kymmenestä (70 prosenttia) puolestaan kertoi katsovansa sääennusteen koko matkalle ennakkoon.

– Sääennusteen seuraaminen on viisasta. Jos keli on haastava tai muuttuu kovasti, niin kannattaa miettiä voiko lähtöä siirtää eteenpäin, Kalmakoski vinkkaa.

Kuljettajan on ymmärrettävä, että talvisissa olosuhteissa ajaminen on täysin erilaista kuin kesäkelissä ajo. Pimeys, lumisade, pöllyävä lumi ja liukas tie haastavat kokenuttakin kuljettajaa.

– Matkan aikana ajonopeuden valintaa on tehtävä keliolosuhteiden, ei pelkästään nopeusrajoitusten mukaan. Lisäksi riittävä etäisyys edellä ajavaan on sitä tärkeämpi muistaa, mitä kehnompi ajokeli on, Kalmakoski sanoo.

Esimerkiksi lumisohjossa ajaessa ajonopeuden merkitys korostuu. Paksu sohjo tai loska kadottaa renkaan ja tien välisen pidon erityisen helposti, ja vähänkin liian suuri nopeus voi aiheuttaa vaaratilanteen.

– Lumisohjo voi myös läiskähtää tuulilasiin, joten siinäkin mielessä on tärkeä pitää kunnolla turvaväliä edellä ajavaan, Niska muistuttaa.

Talvikelissä ohitustarvetta kannattaa miettiä tarkkaan. Pöllyävä pakkaslumi hankaloittaa näkemistä ja polanteiden yli saattaa olla vaikea ajaa.

Liikenneturva selvitti suomalaisten suhtautumista liikenteen eri ilmiöihin marraskuussa 2022. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1113 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia.