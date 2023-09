Näin useasti Ukrainan erikoisjoukot iskivät Wagnerin liittolaisryhmää vastaan

Ukrainan erikoisjoukkojen uskotaan toteuttaneen sarjan hyökkäyksiä miliisiryhmittymää vastaan Sudanissa. RSF-miliisin kerrotaan olevan kytköksissä Venäjän Wagner-palkkasoturiryhmään. Se kamppailee maan hallinnasta Sudanin armeijan kanssa.

Iskut on nähty Telegraph-lehden mukaan merkkinä siitä, että Ukraina pyrkii laajentamaan toimiaan Kremlin liittolaisia vastaan myös Ukrainan ja Venäjän ulkopuolella. Ukrainan sotilastiedustelun johtajan, kenraalimajuri Kyrylo Budanovin tavoitteena on osoittaa, etteivät venäläiskohteet ole turvassa missään päin maailmaa.

RSF-miliisiä vastaan on tehty viime aikoina lukuisia lennokki-iskuja ja maaoperaatio. Ukrainalainen sotilaslähde sanoo CNN:lle, että toimien taustalla on Sudanin ulkopuolinen sotilastaho eli todennäköisesti ukrainalaiset erikoisjoukot.

Lennokkivideon perusteella RSF:n jäseniä vastaan olisi isketty muun muassa Khartumin ja Omdurmanin kaupunkien lähistöllä syyskuun alkupuolella. Ukrainan rintamalla yleisiä lennokkeja on käytetty ainakin kahdeksassa eri iskussa Sudanissa. Ohjaimessa näkyi CNN:n mukaan ukrainalaista tekstiä.

Wagner-palkkasotilaiden kerrottiin avustaneen suuren ajoneuvosaattueen kokoamisessa, jolla siirrettiin aseita Sudaniin RSF:n tukikohdan kautta. Wagnerin tiedetään toimivan monissa Afrikan maissa ja laajentavan operaatioitaan mahdollisuuksien mukaan.

