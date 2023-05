Näin Ukrainan vastatykistö toimii videon näyttämänä

Ukrainalaisen kansanedustajan Juri Mysjaginin julkaisemalla lennokkivideolla näkyy, kuinka Ukrainan asevoimien ilmatiedustelu (aerorozvidka) havaitsee useamman venäläisen 2S7 Pion-telakanuunan Zaporižžjan suunnalla.

Venäläiset ovat sijoittaneet kanuunsa peltoa reunustavalle metsäkaistaleelle. Metsä suojaa niitä näkymästä eteen- muttei taaksepäin. Kun ilmatiedustelu havaitsi ”pionit”, välitti se tietonsa Ukrainan tykistölle.

Ukrainan asevoimien 44. erillinen tykistöprikaati haarukoi muutamalla osumalla kohteensa, joista kaksi syttyy tuleen räjähtävin seurauksin.

Aiemmin Verkkouutiset kertoi Ukrainan keskittyvän erityisesti venäläisen tykistön tuhoamiseen. Ukrainalaiset kertoivat esimerkiksi puolalaisten pitkän kantaman Krab-haupitsien osuvan kohteeseensa viidennellä laukauksellaan.

#Ukraine: Counter-battery fire from the Ukrainian 44th Artillery Brigade destroyed two Russian 2S5 Giatsint-S 152mm self-propelled guns in #Zaporizhzhia Oblast. pic.twitter.com/C8zfawg4hN

