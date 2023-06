Näin Ukrainan turvallisuuspalvelu tuhosi seitsemän tankkia yössä

Ukrainan tiedustelupalvelu SBU:n Alfa-joukkojen erikoisyksikkö ”Bilyi Vovk” (”Valkoinen susi”) kertoo tehneensä yön aikana 14 iskua lennokilla.

Raskastekoinen oktokopteri kykenee nostamaan kymmeniä kiloja ja nyt niillä oli kannettavanaan rakettitoimisissa singoissa (RPG) käytettäviä muokattuja PG-7-HEAT-panssarintorjunta-ammuksia.

Lennokit pystyivät pudottamaan kaksikin ammusta yhtä aikaa. Erityisesti venäläiset panssarivaunut ovat osoittautuneet herkiksi ylhäältä päin tuleville iskuille.

SBU:n mukaan yön aikana tehty salamahyökkäys tuhosi hyökkääjän kalustosta seitsemän panssarivaunua, kaksi D-30 haupitsia (Suomessa tunnettu 122 H 63-haupitsina), MT-12-panssarintorjuntatykin, panssaritorjuntaohjuksen laukaisimen ja mönkijän. Lisäksi 10 miehittäjän sotilasta sai surmansa.

Ukrainian SBU forces conducted a number (reportedly 14) of drone-deployed munition strikes on Russian targets, destroying 7 tanks, 2 D-30s, an MT-12, and a UTV.

The drone used is definitely interesting, a custom heavyweight hexacopter dropping modified PG-7 HEAT warheads. pic.twitter.com/5z5EpYlyPP

