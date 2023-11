Näin Ukrainan täsmäisku räjäyttää videolla hyökkääjän tukikohdan romukasaksi

Sosiaalisessa mediassa kiertää video (jutun alla), joka väitetysti näyttää ukrainan joukkojen tuhoavan täsmäiskulla venäläisten perustaman tukikohdan Tarasivkan lentokentällä Etelä-Ukrainan Hersonin alueella.

Lentokenttä sijaitsee Venäjän miehittämällä Dnepr-joen vasemmalla rannalla noin 36 kilometrin päässä etulinjasta.

Video näyttää, kuinka lennokki tarkkailee lentokenttää ilmasta käsin. Sitten lentokentän päähalli muuttuu räjähdyksessä romukasaksi. Toinen isku näyttää osuvan kentällä olevien lentokoneiden eteen.

Lennokki jää ilmaan tarkkailemaan tilannetta iskun jälkeen ja kuvaa venäläissotilaiden toimintaa ja liikkumista tuhon ja savun keskellä.

Iskupaikan sijainniksi on geopaikannettu Tarasivkan lentokenttä koordinaatteineen.

Avointen lähteiden tiedustelua harrastavat kommentaattorit ja Ukrainan sotaa aktiivisesti seuraavat henkilöt arvelevat viestipalvelu X:n kommenttiketjussa, että kyseessä on ukrainan asevoimien toteuttama isku joko Yhdysvaltain toimittamilla JDAM-ER-täsmäpommeilla tai ranskalais-brittiläisillä Storm Shadow/SCALP-risteilyohjuksilla.

Kentällä olevien lentokoneiden arvellaan olevan yksimoottorisia, kaksitasoisia Antonov An-2 -kuljetuskoneita.

