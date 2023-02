Näin Ukraina tekee Krimistä Venäjälle kestämättömän

Ukrainan asevoimien pitää valmistella edellytykset miehitetyn Krimin niemimaan lopulliselle vapauttamiselle huolellisesti, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges.

Hänen mukaansa ensimmäisenä ja tärkeimpänä askeleena on tehdä iskuja pitkän kantaman täsmäaseilla Krimin eristämiseksi ja Venäjän huolto- ja viestintälinjojen katkaisemiseksi.

– Siten luodaan kestämätön tilanne Venäjän joukkojen kannalta, Hodges toteaa Twitterissä.

– Venäjän Mustanmeren laivasto pitää ajaa pois Sevastopolista päivittäisillä täsmäaseiskuilla. Näin pitää toimia myös (Krimille sijoitettujen) Venäjän ilmavoimien kohdalla.

Hän korostaa, että tällä tavalla voidaan valmistella maavoimien operaatiota, joka tapahtuu myöhemmin.

Ukrainan kerrotaan saaneen Yhdysvalloilta erilaisia maasta ja ilmasta laukaistavia täsmäpommeja.

Hodges on jakanut Twitter tilillään kartan (jutun alla), johon on luonnosteltu täsmäiskukohteita. Krimin yhdistää Ukrainan mantereeseen vain kaksi väylää niemimaan pohjoisosassa. Krimin ja Venäjän välinen Kertsinsalmen silta on osittain tuhoutunut.

Venäjä miehittää Krimiä ja merkittävää osaa Etelä-Ukrainasta – mukaan lukien Melitopolin ja Mariupolin kaupungit – mikä tarjoaa sille maasillan omalta rajaltaan Krimin niemimaalle. Alue toimii Venäjän armeijan keskeisenä huoltoreittinä. Niemimaalla on useita sotilastukikohtia ja Venäjän Mustanmeren laivastoa.

Excellent map depicting how long-range precision strikes can make Crimea untenable for Russian forces. Crimea skeptics assume this requires a costly large-scale land force attack…but the priority is to make Crimea untenable for Russia first. SOF and others will contribute. https://t.co/AOy1vqQqyn

— Ben Hodges (@general_ben) February 27, 2023