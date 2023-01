Näin Tshekin uusi presidentti on ylistänyt Suomea

Tshekin uudeksi presidentiksi nousee entinen Nato-kenraali Petr Pavel, joka voitti lauantaina pidetyn presidentinvaalien toisen kierroksen 58 prosentilla äänistä. Valinnasta uutisoi Politico. 61-vuotias Pavel ei edusta mitään poliittista puoluetta, vaan on tehnyt pitkän uran maansa asevoimissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Hän on toiminut muun muassa Tshekin armeijan esikuntapäällikkönä sekä Naton sotilaskomitean puheenjohtajana.

Eurooppalaisen yhteistyön ja Ukrainan puolustustaistelun tukijana profiloitunut Pavel on kommentoinut myös Suomen Nato-jäsenhakemusta. Puolustuspolitiikkaan keskittyvän Second Line of Defense-sivuston kesäkuussa julkaisemassa haastattelussa kenraali Pavel ilmaisi vahvan tukensa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle.

Pavelin mukaan Suomi ja Ruotsi tuovat puolustusliittoon sen kauan kaipaamaa ”suorapuheisuutta”. Nato on ollut viime vuosina huono tunnistamaan turvallisuuspoliitisia haasteita, kenraali arvosteli haastattelussa.

– Etenkin Venäjän suhteen suomalaiset ovat hyvin kunnioitettuja. Vaikka venäläiset voittivat kolme kuukautta kestäneen Talvisodan, vaati se heiltä niin suuria tappioita että he vieläkin muistavat sen.

– Vaikka Suomi on maantieteellisesti pieni maa, on se sydämeltään ja asenteeltaan suuri. Uskon että se voi muuttaa Naton ilmapiirin paremmaksi, sillä alamme todennäköisesti jälleen puhua ongelmista niiden oikeilla nimillä ja etsimään suoria ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmia, Pavel arvioi.