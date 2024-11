Näin torjut sisätiloihin pyrkivät hiiret ja rotat

Syksyn viileät säät houkuttelevat hiiret, rotat ja muut jyrsijät hakeutumaan rakennuksiin etsimään suojaa ja ravintoa.

Tämä vuosi on ollut erityisen haastava, koska jyrsijäkanta on kasvanut merkittävästi ympäri Suomen. Jyrsijöiden aiheuttamat haitat voivat olla merkittäviä, mutta kuluttajilla on saatavilla tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja ongelman ehkäisemiseksi.

Jyrsijäongelman ennaltaehkäisy on ratkaisevaa.

Hiiret pääsevät sisätiloihin jopa alle senttimetrin kokoisista aukoista. Tyypillisiä paikkoja hiirihavainnoille ovat ullakot, keittiöt ja roskiskaapit. On tärkeää tarkistaa nämä alueet ennen talven kylmimpiä kuukausia​.

– Hiiret voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja, ja ongelmaan tulee puuttua ajoissa. Erityisesti rakennusten rakenteiden tiivistäminen ja ravinnonlähteiden poistaminen auttavat tehokkaasti ennaltaehkäisyssä, toteaa Berner Oy:n torjuntatuotteiden brändeistä vastaava Maria Ruusu​ tiedotteessa.

Tuoreen kuluttajakyselyn mukaan 68 prosenttia suomalaisista on käyttänyt jyrsijäntorjuntatuotteita, mutta suurin osa odottaa ongelman ilmenemistä ennen toimia. Vain 37 prosenttia vastaajista kertoo ennaltaehkäisevänsä haittoja.

Hiiret ja rotat ovat nirsoja, älykkäitä ja uteliaita, joten syöttityypin oikea valinta on ratkaisevaa. Esimerkiksi jyväsyöttirasia on erinomainen valinta lämmitettyihin tiloihin, kuten omakotitaloihin ja mökkeihin, kun taas palasyöttirasia toimii tehokkaasti kosteissa sisätiloissa, joissa tavalliset syötit saattavat menettää houkuttelevuutensa​.

– Tehoaineen vaikutus näkyy 4-10 päivässä, ja vaikka syöttejä käytettäisiin pieniä määriä, niiden tehokkuus on korkea, toteaa Ruusu.

Rottia esiintyy yleisimmin huonosti suojatuissa jätetiloissa ja lintujen ruokintapaikoilla. Rottien torjunnassa loukut ja tehokkaat syötit ovat avainasemassa.

– Yksittäisiä rottia torjuessa kuluttaja voi käyttää rotanloukkuja, mutta suuren populaation osalta rottien torjunnassa tulee kääntyä tuholaistorjunta-ammattilaisten puoleen, Ruusu muistuttaa.

Vinkit jyrsijöiden ennaltaehkäisyyn

Tiivistä rakenteet: Tuki kaikki mahdolliset sisääntuloreitit, kuten putkien läpiviennit.

Poista kasvillisuus ja piilopaikat: Siivoa lautakasat ja roskat rakennuksen ympäriltä.

Pidä jäteastiat suljettuina: Huolehdi säännöllisestä tyhjennyksestä ja käytä kannellisia astioita.

Seuraa jyrsijöiden merkkejä: Tarkkaile ulosteita ja pureskelujälkiä säännöllisesti​.