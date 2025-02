Näin toimii Ponzo-illuusio

Sosiaalisessa mediassa leviää paljon videoita optisista illuusioista Yksi sellainen on Ponzo-illuusio.

Se on nimetty italialaisen psykologin Mario Ponzon mukaan, joka esitteli sen ensimmäisen kerran vuonna 1911. Kyseessä on optinen harha, joka saa esimerkiksi kaksi samanpituista viivaa näyttämään eripituisilta, kun ne sijoitetaan tiettyyn taustaan.

Illuusio toimii myös esineiden kanssa. Jutun alla olevalla videolla kaksi samanlaista Panasonicin paristoa asetellaan geometrisen kuvion päälle. Aluksi kuvan etualalla oleva paristo näyttää olevan taaimmaista pienempi. Kokoero häviää, kun etummainen paristo työnnetään toisen viereen.

Illuusio perustuu siihen, miten aivomme tulkitsevat perspektiiviä ja syvyyttä.

Näin käy esimerkiksi kuvittelemalla kahta vaakasuoraa viivaa, jotka on piirretty rautatiekiskojen väliin. Vaikka viivat ovat yhtä pitkiä, ylempi viiva näyttää pidemmältä. Tämä johtuu siitä, että aivot tulkitsevat kiskojen kapenevan perspektiivin perusteella, että ylempi viiva on kauempana ja siksi sen täytyy olla pidempi. Aivot siis käyttävät ympäristön vihjeitä arvioidessaan etäisyyksiä ja kokoja.

The Ponzo illusion, named after Italian psychologist Mario Ponzo, is a geometric-optical illusion where two identical lines appear different in size due to converging background lines

pic.twitter.com/zZ6OPGF3ov

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) February 8, 2025