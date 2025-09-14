Näin tiedusteludroonit metsästävät kohteita Ukrainan taistelukentillä

Itä-Ukrainan etulinjassa toimii droonitiedusteluyksikkö, jonka tehtävänä on ohjata drooni-iskuja vihollisen kohteisiin. Asiasta kertoo RFE/RL, jonka toimittaja haastatteli yksikön sotilaita.

Ukrainan 35. merijalkaväkiprikaati sai tunnettuvuutta, kun se osallistui kesällä 2023 epäonnistuneeseen vastahyökkäykseen Kaakkois-Ukrainassa. Sittemmin prikaatin tiedusteluyksikkö on terästäytynyt droonisodankäynnissä.

Yksikkö pitää majaansa korsussa etulinjan lähettyvillä Itä-Ukrainassa. Haastatteluhetkellä korsussa ovat sotilaat Valeriy ja Andriy, jotka ovat viettäneet improvisoidussa asemassa jo kaksi viikkoa.

Kaksikon tehtävä on yksinkertainen. He käyttävät ukrainalaisia Furia-tiedusteludrooneja etsiäkseen venäläisiä sotilaita ja ajoneuvoja. Sen jälkeen kohteisiin isketään drooneilla tai tykistöllä.

– Viime lennoillamme olemme osuneet kahteen venäläiseen panssariin, vihollisen raketinheittimeen ja ja haupitsiin, Valeriy kertoo.

Ulkopuolelta Furia muistuttaa pienikokoista lentokonetta, jonka kärjessä on pieni musta kamerapallo.

Kädestä laukaistavaa tiedusteludroonia käytetään venäläiskohteiden etsimiseen sekä tulenjohtoon. Drooni on varustettu järjestelmillä, joiden avulla se pystyy osoittamaan laserilla tulituskohteen kahden metrin kokoiselle alueelle jopa seitsemän kilometrin päästä.

Furia yltää jopa 140 kilometrin tuntinopeuteen, joskin normaalioloissa sen matkanopeus on 70 kilometriä tunnissa. Parhaimmillaan drooni voi olla ilmassa jopa kolmen tunnin ajan.

Toisaalta Furia ei ole halpa. Yksi drooni voi maksaa jopa 70 000 dollaria.

Droonijoukkojen työssä on myös omat vaaransa.

Ukrainalaisilla on tiedusteludrooneja, mutta niin on myös venäläisillä. Valokuitukaapelidroonit, joita ei voi häiritä elektronisella sodankäynnillä, muodostavat erityisen suuren uhan, sillä niiden havaitseminen on vaikeampaa.

Käytännössä se tarkoittaa, että vihollisdroonien lähestymistä on kuunneltava. Se taas vaatii hiljaisuutta.

Välillä yksikön yläpuolella kiertelee venäläisiä drooneja. Silloin on mentävä piiloon. Kun vaara on ohi, varsinainen tehtävä jatkuu.

– Osuimme haupitsiin, mutta emme valitettavasti tiedä, että vaurioituiko se, Andriy kertoo viimeisimmästä onnistumisesta.

– Luojan kiitos kaikki ovat elossa ja kunnossa. Tiedustelu toimi, ja nyt voimme jakaa menestyksemme.

Yksikön työ Itä-Ukrainassa jatkuu, ja hukkaan se ei ole mennyt. Maaliskuussa New York Times raportoikin, että jopa 70 prosenttia kaikista tappioista oli droonien aiheuttamia. Furia tullee siis piinaamaan venäläissotilaita myös tulevaisuudessa.