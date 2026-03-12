Näin tekoäly muuttaa terveydenhuoltoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteiden ratkaisemiseksi on heitetty pelastusrengas. Ja mikä se on? Se on tekoäly. Sen avulla voimme ottaa askeleita kohti tulevaisuuden terveydenhuoltoa. Se vaatii meiltä uudenlaista ajattelutapaa ja uhkakuvien sijaan kykyä nähdä mahdollisuuksia. Tarvitsemme terveysalalle ”pelle peloton” -kehittäjiä, jotka osallistavat muut mukaansa.

Resepti on helppo: kokeillaan, ajatellaan uudella tavalla, toimitaan asiakaslähtöisesti, johdetaan mahdollistavasti ja innostavasti, opitaan uteliaasti uutta ja ollaan rohkeita. Epäonnistuakin saa, sillä epäonnistumiset voivat johtaa uusiin innovaatioihin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tekoäly on apuvälineemme tulevaisuuden terveydenhuollon rakentamisessa. Sen avulla voidaan tehdä parempia palveluita, nopeampia diagnooseja, estää syrjäytymistä, nopeuttaa paranemista, yksilöllistää hoitoja ja vähentää työn kuormitusta.

Esimerkiksi: haluammeko päästä nopeammin hoitoon ja eroon jatkuvasta oman voinnin toistuvasta kertomisesta? Kyllä.

Hoidon tarpeen arviointi tulee jatkossa olemaan tekoälyavusteisen virtuaalisen terveydenhuollon ammattilaisen tekemää. Se kysyy vaivoista, eikä potilaan tarvitse itse kirjoittaa tai rastia tietoja. Se voi olla lääkäripalvelusovellus, joka kulkee aina mukana ja on käytettävissä milloin tahansa. Omalääkäri omassa puhelimessa.

Poimintoja videosisällöistämme

Tekoälysovellus yhdistää sekunnissa oireet, lääkitykset ja potilashistorian ja tuottaa niistä täsmällisen yhteenvedon ammattilaiselle, joka tekee lopullisen hoitopäätöksen. Tämän seurauksena hoitopolut muuttuvat suoraviivaisemmiksi, joustavammiksi ja vähemmän kuormittaviksi sekä ammattilaisille että asiakkaille.

Olemmeko matkalla tähän? Olemme. Maamme hallitus saa tästä pisteet – asiaan liittyvää lainsäädäntöä on tekeillä. Monia hankkeita on jo käynnissä ja sovelluksia käytössä niin yksityisillä kuin julkisilla palvelutuottajilla.

Haluanko, että lääkäri tai hoitaja keskittyy minuun lähikohtaamisissa? Kyllä. Jo nyt on nähtävissä, että kirjaamiseen kuluva aika on vähentynyt merkittävästi. Lääkärikäynnillä tekoäly voi kirjata rakenteisesti ja tekee ehdotuksen diagnoosista yhdistäen eri potilastietoja. Lopullisen päätöksen tekee tässäkin ihmislääkäri. Aiemmin kirjaaminen oli ammattilaiselle päivittäinen ärsytyksen aihe, tulevaisuudessa ei.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Pitäisikö terveydenhuollon potilasturvallisuuden olla huippuluokkaa? Kyllä. Juuri siksi eri teknologiat ja tekoälysovellukset tarjoavat ratkaisun, joka varmistaa minulle turvallisen ja sopivan hoidon. Tekoäly tarkentaa diagnoosin hetkessä ja yhdistelee muut tiedot, jotta hoito osuu täsmälleen oikeaan.

Entäpä tämä blogi? Sen ainekset löytyivät tekoälyä hyödyntämällä sisäisistä ja ulkoisista lähteistä. Esitin kysymyksiä ja sain vastauksia. Niistä inspiroituneena kirjoitin tämän blogin, ja loppusilauksen pyysin tekoälyassistentiltani. Säästin aikaa tiedon keruussa ja käsittelyssä sekä aloituksessa ja viimeistelyssä. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Tekoäly tuo terveydenhuoltoon tuottavuusloikan meidän kaikkien työhön ja lisää hyvinvointia. Se vapauttaa enemmän aikaa potilaille, asiakkaille ja asukkaille.

Voisiko käydä niin, että selviämme pienemmällä tai ainakin nykyisellä julkisella rahalla ja tekijämäärällä, jos otamme uudet teknologiat hyötykäyttöön? Sanoisin: kyllä.