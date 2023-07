Näin Suomi sijoittuu passi-indeksissä – tulos parani viime vuodesta

Japani on pudonnut pois kansainvälisen passi-indeksin kärjestä ja pudonnut kolmossijalle. The Henley Passport -indeksi mittaa kuinka moneen maahan kunkin valtion passilla pääsee ilman ennakkoon hankittua viisumia.

Japani vietti ykköspaikalla viisi vuotta, mutta tänä vuonna johtoon kiilasi Singapore, jonka passilla pääsee 192 matkakohteeseen kaikkiaan 227:stä.

Singaporen kannoilla tulevat Saksa, Italia ja Espanja, joiden passilla pääsee 190 maahan.

Suomi on sijalla 3. sillä viisumittomia matkakohteita on 189. Kolmostilalla on Suomen ja Japanin lisäksi Ruotsi, Itävalta, Ranska, Luxemburg, Etelä-Korea.

Vuonna 2022 Suomi oli neljännellä sijalla, joten parannusta on tullut yhden sijan verran.

Tiedotteessa todetaan, että Iso-Britannia ja Yhdysvallat ovat kumpikin olleet passi-indeksissä laskusuunnassa liki kymmenen vuotta. Iso-Britannia on tänä vuonna saanut kuitenkin kurottua eroa kärkeen umpeen ja on sijalla neljä. Yhdysvallat on pudonnut tämän vuoden indeksissä sijalle 8, sillä sen passilla pääsee 184 maahan.

Vähiten passista on hyötyä Afganistanissa, sillä maan passilla ovet aukeavat ilman viisumia vain 27 maahan. Irakin passilla pääsee 29 maahan ja Syyrian passilla 30 maahan.

Kaikkiaan 199:ää passia vertailevasta indeksistä ilmenee myös, että Venäjän passi kelpaa ilman viisumia 115 maassa, mikä asettaa sen vertailun sijalle 49.

Yleinen trendi passi-indeksissä sen 18 ilmestymisvuoden aikana on ollut vapaan liikkumisen lisääntyminen. Tällä hetkellä eri maiden passeilla keskimäärin pääsee 109 maahan, kun luku vuonna 2006 oli 58.

Toisaalta erot ääripäiden välillä ovat nyt suurimpia koskaan, sillä singaporelaisella on moninkertainen määrä maita valittavanaan verrattuna afganistanilaiseen.