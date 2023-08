Näin Suomen puolustusta hehkutetaan Virossa

Viron johtava päivälehti Postimees on julkaissut sotahistorioitsija Jüri Kotšinevin kirjoituksen, jossa kerrotaan ylistävään sävyyn Suomen puolustuksesta.

Kotšinevin mukaan Suomi vahvistaa puolustusliitto Natoa ”sekä sotilaallisesti että moraalisesti”.

– Naton Brysselissä sijaitsevan päämajan mukaan Suomen armeija pystyy puolustamaan erittäin hyvin rajaansa Venäjän kanssa. Naton pohjoisella leveydellä sijaitsevan Suomen puolustusvoimien sotilaat ovat hyvin valmistautuneita ja motivoituneita, sotahistorioitsija kirjoittaa.

Kotšinev mainitsee, että puolustusvoimien rauhan ajan henkilöstön lisäksi reservissä on liki 900 000 sodanajan tehtäviinsä koulutettua suomalaista.

– Suomessa asuu 5,5 miljoonaa ihmistä, mikä tekee puolustusvoimien kokoonpanosta suhteellisen suuren, hän toteaa.

Historioitsija muistuttaa virolaisia lukijoita, että Suomi ei ole muiden maiden tavoin vähentänyt puolustusmenojaan kylmän sodan jälkeen. Siksi Suomen panos Naton puolustukseen on vahva.

– Tämä jo pelkästään siksi, että Suomen ilmavoimilla on noin 60 modernia hävittäjäkonetta. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että Suomen kansalaisten keskuudessa on erityisen korkea puolustustahto ja halu vastustaa hyökkääjää, hän kirjoittaa.

Kotšinev kirjoittaa, että suomalaisilla on lisäksi kokemusta sodasta venäläisten kanssa.

– Talvisodan seurauksena Suomen tasavalta menetti Venäjälle 10 prosenttia alueestaan, mutta säilytti itsenäisyytensä.

Sotahistorioitsija toteaa, että Suomen Nato-jäsenyyden myötä puolustusliiton raja on siirtynyt hyvin lähelle Venäjän toiseksi suurinta kaupunkia Pietaria.

– Kun myös Ruotsista tulee Naton jäsen, Itämerta voidaan pitää Naton hallinnassa olevana sisämerenä, ja Venäjä työntyy sen luoteisosaan käytännössä Pohjansotaa edeltäville rajoilleen, hän kuvainnollistaa.

– Ruotsin liittyminen vaikeuttaisi merkittävästi Venäjän toimintaa Itämerellä. Ruotsi vahvistaisi Naton jäsenenä ultramoderneilla viidellä sukellusvenellään Puolan ja Saksan laivastojen toimintaa venäläisiä vastaan ​​Itämerellä.

Kotšinevin mukaan Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon on iso isku Venäjälle.

– (Vladimir) Putin halusi luoda uuden geopoliittisen maailmanjärjestyksen ja jäädä sillä historiaan. Hän jää epäilemättä historiaan, mutta ei Venäjän vaikutusvallan kasvattajana ja valloittajana, vaan Venäjän lopullisena tuhoajana.