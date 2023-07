Näin Suomen lahjoittamat Leopard-raivausvaunut voidaan hakea venäläiseltä miinakentältä

Ukrainan armeija voi vihdoin hakea takaisin kolme Leopard 2R -raivauspanssarivaunua, jotka se menetti yrittäessään ylittää venäläisen miinakentän Etelä-Ukrainan Zaporižžjan alueella sijaitsevan Mala Tokmatshkan kylän eteläpuolella 8. kesäkuuta, kertoo Forbes-uutissivusto.

Sosiaalisessa mediassa kiertävä video (jutun alla) näyttää ukrainalaisjoukkojen saapuneen kyseiselle paikalle, jossa taistelu käytiin kesäkuun alussa. Ukrainalaisten sanotaan löytäneen reitin miinakentän läpi tai sen ympäri ja edenneen tarpeeksi kauas etelään, jotta miinanraivaustoimet ja hylätyn kaluston noutaminen voidaan aloittaa.

Kyseessä ovat Suomen Ukrainalle lahjoittamat Leopard 2R -raivauspanssarivaunut, joiden muutostyöt on suunnitellut puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualalla toimiva Patria. Suomi on lahjoittanut Ukrainalle yhteensä kuusi tällaista raivausvaunua.

Ukrainalaisten pioneerien kerrotaan jo aloittaneen amerikkalaisvalmisteisten Bradley-rynnäkköpanssarivaunujen noutamisen miinakentältä. Forbesin mukaan ei ole mitään syytä, miksi pioneerit eivät voisi hinata pois myös Leopard-raivausvaunuja ja Leopard 2A6-taistelupanssarivaunuja.

Vaurioituneet raivausvaunut kannattaa yrittää korjata, koska ne ovat arvokkaita Ukrainan käynnissä olevassa vastahyökkäyksessä, jonka tarkoituksena on saada aikaan läpimurto Venäjän puolustuslinjaan.

Venäjän joukot ovat kaivaneet rintamalinjan eri kohtiin useita peräkkäisiä puolustuslinjoja, jotka koostuvat juoksuhaudoista, panssariesteistä ja -haudoista, miinakentistä ja muista suoja-asemista.

Raivausvaunuilla muun muassa raivataan miinakenttiä ja täytetään juoksuhautoja.

First person footage from a Ukrainian soldier walking through a recently liberated Russian position. On his way to the trench a pair of Leopard 2R (mine breaching vehicles) can be seen. They can hopefully be recovered if this area is now under Ukrainian control. pic.twitter.com/5waFYQ15tu

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 3, 2023