Näin sota kurittaa siperialaista kylää, asukkaat polttavat rakennuksia saadakseen lämpöä

Siperialaisessa Maman kylässä on havaittu, että Venäjän valtavat sotilasmenot Ukrainan sodan vuoksi heikentävät peruspalveluita. Kyläläisten kerrotaan asuvan raunioiden keskellä ja joutuvan purkamaan ja polttamaan vanhoja rakennuksia pitääkseen itsensä lämpimänä, koska hiiltä ei ole tarpeeksi.

Uutissivusto People of Baikal kertoo Telegram -kanavallaan maaseudun venäläisten surkeasta tilanteesta ja kuinka Moskovan viranomaiset ovat käytännössä hylänneet heidät. Maman kylällä ei ole ollut lämmitys- tai vesihuoltoa neljään vuoteen, ja se on vähitellen autioitunut.

Paikallinen energiayhtiö ei toimittanut tarpeeksi hiiltä ja ”päätti säästää rahaa käyttämällä haketta”. Asukkaat kertovat, että heidän hiilitoimituksensa ovat joutuneet paikallisten viranomaisten huijausten ja korruption kohteeksi. Nyt asukkaat purkavat rakennuksia poltettavaksi.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu. Meillä ei ole sähköä, kaikkialla on rauniota, ei ole hiiltä, ei lääkäreitä, ei teitä, ei yrityksiä. Elämme valtionavulla, eräs asukas kertoo.

