Näin siirtolaisia houkutellaan liittymään Venäjän armeijaan

Venäjän armeijan värvääjät etsivät siirtolaisia Itä-Moskovassa sijaitsevalla Vykhinon metroasemalla, kertoo venäläinen SOTA-media.

Värvääjät ovat jakaneet esitteitä, joissa siirtolaisia rohkaistaan liittymään armeijaan. Vapaaehtoisten siirtolaisten edellytetään olevan 18–40-vuotiaita, heidän on osattava puhua venäjää ja täytettävä tietyt kunto- ja koulutuskriteerit.

Esitteet mainostavat useita etuja, joita palvelus Venäjän armeijassa tuo mukanaan. Ne toistavat Kremlin retoriikasta tutuksi tulleilla propagandistisia väitteitä.

Esitteiden mukaan Ukrainassa olevia natseja vastaan käydään sotaa entisen Neuvostoliiton raunioille perustetun kollektiivisen turvallisuusjärjestön (CSTO) puitteissa.

Samalla tarjotaan tilaisuus elvyttää Venäjän, Kazakstanin, Armenian, Valko-Venäjän, Kirgisian ja Tadzikistanin välisiä siteitä ja suhteita.

Siirtolaisille luvataan mahdollisuus saada korvaamatonta sotilaallista kokemusta ”erityissotilasoperaation” aikana. Todellisuudessa Venäjä käy laajamittaista hyökkäyssotaa Ukrainassa.

SOTA-media korostaa, että kollektiivisella turvallisuusjärjestöllä ei ole mitään tekemistä Venäjän hyökkäyssodan kanssa.

Venäjän viranomaiset eivät kuitenkaan etsi pelkästään vapaaehtoisia. SOTA mainitsee Moskovassa asuvan Armenian kansalaisen, joka kertoo poliisin etsivän ja ottavan kiinni siirtolaisia, joilla ei ole Venäjän kansalaisuutta.

Hänen mukaansa nämä siirtolaiset pakotetaan rekisteröitymään Moskovan rekisteröinti- ja värväyskeskuksissa. Jos he eivät suostu tähän, poliisi uhkaa vaikeuttaa heidän tilannettaan työpaikoilla.

1/ The Russian Army is appealing to immigrants to join them to "fight Ukrainian Nazis" and "go down in history on the side of good … with the opportunity to revive and remember the bonds between Russia, Kazakhstan, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan." ⬇️ pic.twitter.com/OSuBNIRhfk

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) December 21, 2022