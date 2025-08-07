Näin Ruotsissa: ”SDP:n talouspolitiikka perustuu poliittiseen suunnitteluun ja valtion tukiin”

Talouspolitiikasta on kyse enemmän kuin pelkistä BKT-luvuista, huomauttaa kirjailija ja maltilliseksi sitoutumattomaksi tunnustautuva Henrik Dalgard Svenska Dagbladetin pääkirjoituksessa.

Sen sijaan talouteen kytkeytyy Dalgardin mielestä politiikan suurin arvoristiriita: Pitäisikö yhteiskuntaa ohjata enemmän ihmisten omat toiveet vai valtion kontrolli?

Ruotsissa kärsitään paraikaa hitaasta talouskasvusta, ja maan sosiaalidemokraatit ovat syyttäneet tästä Ulf Kristerssonin johtamaa porvarihallitusta. Demarit ovatkin nostaneet talouden ykkösteemakseen. ”Ruotsin Suomi-areenassa” eli Almedalenin politiikkaviikoilla puolueen puheenjohtaja Magdalena Andersson käytti runsaasti aikaa hallituksen ja sosiaalidemokraattien talouspolitiikan vertailuun.

– Luvattiin valtiollista teollisuuspakettia, tukea asuntorakentamiselle ja investointeja virheään teknologiaan. Valtiota ja pääomaa, voisi sanoa, Dalgard kommentoi.

Dalgard kuitenkin ihmettelee, miksi pääministeripuolue moderaatit ei ole vastannut kritiikkiin esittelemällä omaa talouspoliittista linjaansa. Sen sijaan puolue on hyökännyt sosiaalidemokraattien integraatiopolitiikkaa vastaan ja kyseenalaistanut sen, miten puolue haluaa sekoittaa eri väestönosia sosiaalisen suunnittelun kautta.

– Useat porvarilliset älyköt ovat perustellusti arvostelleet moderaatteja ja hallitusta porvarillisen politiikan puutteesta. Sellaisen eteenpäin katsovan projektin puutteesta, joka tähtää enemmän kuin menneen yhteiskunnan palauttamiseen ja ylläpitoon, Dalgard huomauttaa.

Kirjoittajan mukaan perinteinen porvarillinen talouspolitiikka, johon kuuluu työn ja yrittämisen kannustimien lisääminen niin veroja leikkaamalla kuin sääntelyä keventämällä, tekee yhteiskunnasta rikkaamman. Samalla kasvuun kytkeytyy optimistinen näkemys tulevaisuudesta.

Dalgaard muistuttaa, että juuri talouspolitiikassa porvarillinen ideologia on nähtävistä kaikkein selvimmin.

– Että kehitys lähtee politiikan ulkopuolisesta yhteiskunnasta, kun ihmisten ja yritykset saavat hallita itseään, Dalgard selittää.

– Siihen sisältyy lupaus vahvistaa yksilöä. Veronkevennykset ja byrokraattisten esteiden poisto mahdollistavat ihmisille elämänsä suunnittelun politiikasta riippumatta.

Sosiaalidemokratia taas tarjoaa vastakkaista näkemystä.

– Sosiaalidemokraattien talouspolitiikka perustuu poliittiseen suunnitteluun ja valtion tukiin. Porvaripuolueiden perustuu valtion ulkopuolisen yhteiskunnan vahvistamiseen, Dalgard tiivistää.

Kyseessä on Dalgardista nykypolitiikan suurin arvoristiriita. Mikä ohjaa yhteiskuntaa, yksilö vai valtio?

– Moderaattien kannattaisi tehdä tästä ristiriidasta näkyvämpi, hän päättää.