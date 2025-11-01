Verkkouutiset

Poliisiauto Sergelin torin laidalla Tukholmassa, Ruotsissa 11. toukokuuta 2025. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Näin Ruotsin jengit tekevät lapsista murhaajia – jotkut ”torpedoista” 13–14-vuotiaita

  • Julkaistu 01.11.2025 | 10:03
  • Päivitetty 01.11.2025 | 11:50
  • Rikollisuus, Ruotsi
Rikollisjengit rekrytoivat alaikäisiä verkon viestipalveluissa.
Ruotsissa rikollisjengit rekrytoivat alaikäisiä palkkamurhaajiksi salatuissa viestisovelluksissa.

Rikolliset lupaavat lapsille isoja palkkioita. Todellisuudessa lapset joutuvat usein huijatuksi.

Asiasta kertoo SVT.

Aiemmin lapsia rekrytoitiin Telegram-viestisovelluksessa. Kun sovellusta ylläpitävä yritys alkoi tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa, toiminta siirtyi Signal-viestisovellukseen.

Ryhmissä rekrytoijat esittelevät isoja setelinippuja ja antavat lupauksia pakoreitistä ja piilopaikasta. Jengit kutsuvat rekrytoitavia alaikäisiä ”torpedoiksi”.

– Useat heistä ovat 13–14-vuotiaita, SVT:n rikostoimittaja Kovan Alshawish kuvailee.

Hänen mukaansa juuri lupauksilla suurista rahasummista jengit houkuttelevat lapsia toimintaansa.

Alshawishin mukaan keskusteluryhmät leviävät helposti nuorten keskuudessa. Hänen mukaansa lasten vanhempien tulisi olla perillä siitä, minkälaisia viestisovelluksia lapsi käyttää.

