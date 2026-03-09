Näin Ruotsi kiristää maahanmuuttajien sosiaaliturvaa – ”Sama edessä Suomessa”

Ruotsissa aiotaan tehdä tuntuvia kiristyksiä maahanmuuttajien sosiaaliturvaan. Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan sama on vääjäämättä edessä myös Suomessa.

Hän viittaa Suomen Uutisissa julkaistuun artikkeliin Ruotsin sosiaaliturvauudistuksista. Maan hallitus on valmistellut uudistusta, jonka mukaan Ruotsiin muuttavan on odotettava viisi vuotta tai hankittava riittävät tulot ennen kuin pääsee käsiksi suureen osaan maan sosiaaliturvajärjestelmää. Uudistuksesta on kertonut myös Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, että Ruotsiin muuttava maahanmuuttaja ei ole enää automaattisesti Ruotsin sosiaaliturvan piirissä. Tällä halutaan välttää sitä, että maahan muutettaisiin vain sosiaalietuuksien perässä.

– Kun sinisilmäinen hyvinvointiyhteiskunta avaa ovensa koko maailmalle, tulijoista ei ole puutetta. Ruotsi teki näin, tunnetuin seurauksin. Naapurimaamme itsetuhoisaa luisua on täällä meillä kutsuttu Ruotsin tieksi, Purra kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2027 alussa.

Viime aikoina on käyty keskustelua siitä, pitäisikö sosiaaliturvaa kiristää Suomessa samalla tavalla. Kelan tilastoista ilmenee, että vieraskielisten osuus Kelan tuensaajista on noussut rajusti. Esimerkiksi perustoimeentulotuen saajista lähes joka kolmas oli vuonna 2024 vieraskielinen.

Maahanmuuttajien sosiaaliturvan kiristäminen on saanut kannatusta etenkin perussuomalaisten keskuudessa. Valtiovarainministeri uskoo, että ennemmin tai myöhemmin puut puolueet siirtyvät perussuomalaisten linjalle.