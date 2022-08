Näin räjähtää ”petturin” auto Ukrainassa

Ukrainalaispartisaanit surmasivat autopommilla 11. elokuuta Starobelskissa Luhanskin alueella venäläisen miehityshallinnon puolelle siirtyneen kollaboraattorin Askjar Laiševin.

Laišev oli toiminut aiemmin ukrainalaispoliisina, mutta 2. maaliskuuta 2022 kaupunkiin saapunut venäläinen miehityshallinto nimitti hänet perustamansa Starobilskin liikkuvan poliisin johtoon.

Hieman yli 40 kilometriä Sjevjerodonetskista sijaitseva koilliseen sijaitseva Starobilsk päätyi venäläisten haltuun jo maaliskuun alkupuolella.

Ukrainalaislehti Korrespondent on huomauttanut, että videolla näyttää Laiševin Toyota Land Cruiser Pradoon osuvan juuri ennen räjähdystä jokin lentävä ”linnun” kaltainen esine.

Lehden mukaan Laiševin onnistui päästä ulos palavasta autosta, mutta 2. ja 3. asteen palovamma-alueet kattoivat hänen kehoaan 90-prosenttisesti. Laišev kuoli seuraavana päivänä.

⚡️The footage of the explosion of a car with the "head of the service centrу of the Ministry of Internal Affairs" of the temporarily occupied Starobilsk of the Luhansk region, Askyar Laishev, appeared on the Internet. pic.twitter.com/JLOufJ2aRX

— Flash (@Flash43191300) August 26, 2022