Näin puhemies kiitti ja eduskunta antoi aplodit – Ben Zyskowicz liikuttui

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin ennätyksellistä uraa kunnioitettiin torstaina eduskunnan täysistunnon ja kyselytunnin alussa.

Puhemies Jussi Halla-aho lausui kiitokset ja onnittelut Zyskowiczille:

– Arvoisat kansanedustajat. Uusien valtiopäivien alkamisen myötä haluan kiinnittää huomiota siihen, että perjantaina 10. lokakuuta 2025 edustaja Zyskowiczista tuli pitkäaikaisin kansanedustaja maamme historiassa.

– Edustaja Zyskowicz nousi eduskuntaan Helsingin vaalipiiristä 24. maaliskuuta vuonna 1979 24-vuotiaana. Tänään torstaina edustaja Zyskowicz on toiminut kansanedustajana kaikkiaan 17 121 päivää eli lähes 47 vuotta yhtäjaksoisesti.

– Edustaja Zyskowicz, teidät tunnetaan intohimoisena ja asioihin rivien välejä myöten perehtyvänä salikeskustelijana, jolle yleinen oikeustaju ja maalaisjärki ovat keskeisiä ohjenuoria. Eduskunnan puolesta esitän teille lämpimät onnittelut huomattavasta urastanne eduskunnassa ja kiitän teitä pitkäjänteisestä työstä suomalaisen kansanvallan hyväksi, puhemies Jussi Halla-aho lausui.

Ben Zyskowicz sai heinäkuussa aivoinfarktin ja oli sairaslomalla ennätyksen rikkoutuessa. Nyt kansanedustajat nousivat seisomaan ja antoivat hänelle aplodit. Zyskowicz liikuttui kyyneliin.