Näin PS linjaa voimassa olevassa ohjelmassaan EU-erosta

Perussuomalaisten voimassa oleva pitkän aikavälin tavoite EU-erosta on herättänyt hämmennystä. Linjaus löytyy puolueen voimassa olevasta EU-politiikan ohjelmasta, joka on julkaistu 2019. EU:sta eroamiseen liittyen ohjelmassa linjataan näin:

”Jo ennen unionin lopullista hajoamista perussuomalaiset näkee pidemmän aikavälin strategisena tavoitteena Suomen hallitun EU-eron joko yksin tai osana laajempaa EU-kriittisten maiden joukkoa. On harhaluulo, että Euroopan maiden välinen rauha ja sisämarkkinoiden ylläpitäminen vaatisivat tuekseen poliittisen unionin.”

Perussuomalaiset julkisti loppukesästä 2022 ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelman, jossa EU-erosta ei ole mainintaa. Puheenjohtaja Riikka Purra vakuutti kuitenkin tuolloin asiasta kysyttäessä, että vuoden 2019 EU-poliittinen ohjelma ja ”kaikki mitä siellä sanotaan, on ehdottomasti voimassa.”

Eduskuntavaalien 2023 alla puolueen puheenjohtaja Purra on eri yhteyksissä sanonut, että EU-linjaus on voimassa eikä puolue ole siitä irtisanoutunut. Toisaalta Purra on sanonut, ettei linjaus ole ajankohtainen eikä puolue aja sitä ensi vaalikaudella.

Muut puoluejohtajat ovat vaatineet perussuomalaisilta selkeää vastausta asiaan ennen vaaleja.