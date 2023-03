”Valtavan kokoinen kysymys” – EU-erosta puhuneilta kaivataan vastauksia

Ilta-Sanomien eduskuntavaaligrilliin osallistuivat torstaina puolenpäivän aikaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin.

Hallituspohjista puhuttaessa kokoomusjohtaja Petteri Orpo mainitsi PS:n Riikka Purran. Orpon mukaan ”perussuomalaisten osalta on todella suuria kysymyksiä se, mitä he oikeasti EU-erosta ajattelevat”.

– Me tiedämme, että heidän ohjelmassaan lukee se (ero Euroopan unionista). Riikka Purra ei ole siitä irtisanoutunut. Heillä on esimerkiksi suosittu ehdokkaansa Laura Huhtasaari palaamassa, joka ihan muutama päivä sitten vaati, että EU:sta pitää erota, Petteri Orpo sanoi.

– Tämä on aivan valtavan kokoinen kysymys nimenomaan puolueelle ja henkilölle joka pyrkii pääministeriksi. Ja tähän on ennen vaaleja saatava vastaus.

Toinen kysymys Petteri Orpon mukaan on, että ”me emme edelleenkään tiedä perussuomalaisten talousohjelmasta”.

– He eivät ole esittäneet, mistä leikkauksia tehdään. Ne (PS:n esitykset) ovat aivan epämääräisiä.

– Kun kysytään Lulu Ranteelta joka on niitä (PS:n johdon puheista poikkeavia talousesityksiä PS:lle) valmistellut tai Riikka Purralta… Mutta on tietysti vähän epäreilua, koska hän ei ole tässä paikalla vastaamassa. Mutta jatkamme kysymistä, Orpo totesi.

Orpon mukaan kokoomus lähtee omilla ehdoillaan hallitusyhteistyöhön. Hänen mukaansa hallituksen ohjelman pitää olla sellainen ”että tärkeisiin asioihin saadaan ryhti”, kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin.

– Jotka ovat tällä hetkellä täysin kriisissä. Ne ovat todella vakavassa tilanteessa.

– Kun nyt sanoit työperäisen maahanmuuton lisäämisen, niin te ette ole tehneet sille mitään todellista tänä aikana. Tämän neljän vuoden aikana te ette ole tehneet todellisia toimia hoitajapulan helpottamiseksi. Annika Saarikko on sanonut, että hän oli hämmästynyt siitä, ettei sosiaali- ja terveysministeriössä oltu tehty tälle asialle yhtään mitään, Orpo sanoi Sanna Marinille.

– Tehtiin hoitajamitoitus, piti olla parin tunnin homma, hommat piti saada kuntoon – ei tehty kuitenkaan sen eteen jotain, että olisi hoitajia. Ja nyt meillä on hoitopaikkoja kiinni ja kotihoidossa on yhä huonommassa kunnossa olevia vanhuksia. Kun heillä ei ole hoivaa, he lähtevät päivystykseen ja päivystykset ovat tukossa, Petteri Orpo kuvaili.

Petteri Orpon mukaan valtion velkarallin jatkuminen tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen romahtamista.

– Koska meillä loppuvat jossain vaiheessa rahat. Se on se ensimmäinen asia. Jos talous ei ole kunnossa, me emme pysty tulevaisuudessa pitämään huolta sosiaali- ja terveyspalveluista.

Haapala: "@PetteriOrpo – valheellisin sinuun liitetty väittämä?" Petteri:

(Pieni pohdinta, vain yksi sana.)

"Ylimielisyys."

