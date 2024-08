Näin presidentti Alexander Stubb kommentoi kaasuputkitutkintaa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb vieraili tiistaina Ahvenanmaalla. Presidentti kommentoi tiedotustilaisuudessa julkisuudessa olleita tietoja pohjoismaisten sotilaiden sijoittamisesta Pohjois-Suomeen osana Naton yhteisiä puolustussuunnitelmia.

– Se mikä lukumäärä on, ja mistä nämä sotilaat tulevat on vielä auki. Jos itse saisin valita, niin toivottavasti tänne tulee mahdollisimman paljon Ruotsin Nato-sotilaita, Stubb totesi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Presidentiltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös Balticconnector-kaasuputkitutkinnasta. Maanantaina uutisoitiin, että Kiina on myöntänyt maan rahtilaivan vaurioittaneen kaasuputkea viime lokakuussa. Kiinan mukaan kaasuputkivauriot aiheutuivat kovasta myrskystä.

– Viranomaistaholla olemme käyneet vuoropuhelua kiinalaisten kanssa alusta saakka. Olen saanut viikoittain tiedon siitä, missä vaiheessa näissä keskusteluissa ollaan. Nyt Kiinan median välityksellä on kerrottu rahtialuksen toiminnasta. Tutkimukset jatkuvat edelleen ja vastuu tämän projektin maaliin saattamisessa on Keskusrikospoliisilla. Keskusteluyhteys ja viranomaisyhteistyö on ollut toimivaa, Stubb kommentoi.

Stubbin mukaan Ukraina on tällä hetkellä rauhanneuvotteluiden näkökulmasta huomattavasti paremmassa asemassa kuin muutama kuukausi sitten. Presidentti korosti, että rauha ei ole sama asia kuin rauhanneuvotteluprosessi tai sen aloittaminen ja muistutti matkan rauhaan olevan vielä pitkä.

Presidentti Stubb totesi myös, ettei Ahvenanmaan demilitarisointi ole Suomen näkökulmasta ongelma.

Stubb tutustui matkalla Ahvenanmaan itsehallintoon, tapasi Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskusteli heidän kanssaan ajankohtaisista asioista. Stubb tapasi myös kansalaisia Maarianhaminan torilla. Lisäksi presidenttipari tutustui Kastelholman linnaan.