Näin paljon maksaa Coldplayn keikoilla kulutettava sähkö

Ympäristöystävällisyydellään mainetta kerännyt brittiläinen pop rock-yhtye Coldplay soittaa Helsingin olympiastadionilla neljä keikkaa ensi lauantaista alkaen. Sähköyhtiö Nordic Green Energy on laskenut arvion, paljonko yhtyeen esiintymiset tulevat kuluttamaan sähköä.

Sähköyhtiö muistuttaa, että suuret stadionkeikat vievät tunnetusti paljon energiaa ja yhden illan aikana voidaan sähköä käyttää jopa 20 000 kilowattituntia. Tämä vastaa noin tuhannen suomalaisen kotitalouden keskimääräistä päivittäistä sähkönkulutusta tai sähkölämmitteisen omakotitalon koko vuoden kulutusta.

Pörssisähkön tuoreen ennusteen mukaan yhtyeen edullisin keikka on sunnuntaina 28. heinäkuuta. Jos yhtye maksaa sähkön kulutuksestaan ennustetun pörssisähkön myyntihinnan, on halvimman keikan sähkölasku noin 360 euroa. Lisäksi tulee maksettavaksi sähkön siirtohinta ja verot. Kalleinta soittaminen on laskelman mukaan keskiviikkoiltana 31.heinäkuuta, jolloin yhtye maksaa sähköstään lähes 650 euroa.

Vuonna 1996 perustettu Coldplay on tunnettu ympäristöystävällisistä ratkaisuistaan. Yhtye käyttää kiertueillaan uusiutuvaa energiaa ja yleisö pääsee myös tuottamaan energiaa keikkojen aikana tanssilattialla sekä pyöräillen.