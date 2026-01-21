Näin pääset eroon korkeasta kolesterolista

Korkea kolesteroli on yleinen terveysongelma. Vaikka korkea kolesteroli ei tunnu eikä näy ulospäin, hoitamattomana sillä voi olla kohtalokkaita seurauksia. Seurauksina voi olla esimerkiksi verisuonien tukkeutuminen tai jopa sydäninfarkti tai aivohalvaus.

Onneksi kehon kolesterolitasoja voi pienentää yksinkertaisilla tavoilla. Yksityisen terveysalan toimijan Terveystalon terveydenhuollon erikoislääkäri Pekka Aroviita kertoo yrityksen sivuilla viisi vinkkiä kolesterolin hallintaan.

− Jokainen pieni teko on askel parempaan hyvinvointiin. Tärkeintä on kokonaisuus, kohtuus ja realistiset tavoitteet, Aroviita muistuttaa.

Ensimmäinen keino on lisätä kasviksia ja kuituja ruokavalioon. Niiden lisääminen auttaa alentamaan veren kolesterolipitoisuuksia luonnollisesti. Toinen keino on välttää tyydyttyneitä rasvoja ja pyrkiä vähärasvaiseen ruokavalioon. Jos käytät rasvoja, suosi pehmeitä rasvoja, kuten kasviöljyä ja pähkinöitä.

Kolmas keino on säännöllinen liikkuminen. Reipas kävely useamman kerran viikossa voi parantaa veren rasva-arvoja ja edistää sydämen terveyttä. Neljäs keino on pitää paino hallinnassa. Jos sinulle on kertynyt ylipainoa etenkin vyötärön seudulle, laihduttaminen vaikuttaa myönteisesti kolesteroliarvoihin ja vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Viidentenä keinona on alkoholinkäytön vähentäminen ja tupakoinnin lopettaminen. Päihteidenkäytön vähentäminen tukee sekä kolesterolin hallintaa että kokonaisvaltaista terveyttä, sillä alkoholi ja tupakka aiheuttavat myös lukuisia muita terveysongelmia.

