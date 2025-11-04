Näin OAJ korvaisi lakkautetun aikuiskoulutustuen

Opetusalan ammattijärjestö OAJ esittää uutta rahoitusmallia jatkuvan oppimisen tueksi. Sillä järjestön mukaan paikattaisiin viime vuonna lakkautetun aikuiskoulutustuen jättämää aukkoa.

OAJ:n esittämä malli turvaisi koulutuksen aikaisen toimeentulon.

– Esittämämme jatkuvan oppimisen rahoitusmalli on välttämätön osa rakenteellisen työttömyyden ja osaajapulan helpottamista. Mallimme mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja tukee hallituksen tavoitetta nostaa maamme koulutustasoa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.

Osa opinnoista olisi mahdollista tehdä työn ohessa.

– Malli joustaa työntekijöiden ja työnantajien tarpeisiin. Opetusalalle ja muillekin aloille tämä uusi tuki olisi todella tärkeä keino mahdollistaa lisäkelpoisuuksien hankkimisen ja täydennyskouluttautumisen, Murto kertoo.

OAJ:n mallissa tuen myöntää Työllisyysrahasto, ja se rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuista. Tuen määrä on kiinteä 1 800 euroa kuukaudessa, ja sitä maksetaan niiltä päiviltä, jolloin opiskelija on opintojen vuoksi poissa työstä eikä saa palkkaa.

OAJ:n mallissa työnantaja ei maksa harjoittelun ajalta opiskelijalle palkkaa, vaikka harjoittelut voidaan pääosin tai kokonaan suorittaa omalla työpaikalla. Työnantaja vastaa sen sijaan sijaisen palkkakuluista sekä maksaa korvauksen omalla työpaikalla toimivalle harjoittelua ohjaavalle opettajalle.

– Koulutuksen ajalle palkattaisiin työtön työnhakija, mikä lisäisi työmarkkinoiden dynamiikkaa, parantaisi työmarkkinoiden toimivuutta ja pidentäisi työuria. Työuran aikaisen osaamisen kehittämisellä parannetaan myös työmotivaatiota ja tuottavuutta, Murto sanoo.

OAJ:n rahoitusmallissa kriteerit tuen saamiseksi vahvistetaan hallituskausittain. Siten tuki vastaa aina aidosti työmarkkinoiden tarpeisiin.

– Kriteerien määrittelyssä voitaisiin hyödyntää olemassa olevaa tietoa esimerkiksi työvoimapula-aloista ja työmarkkinoiden osaamistarpeista, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Eira Bani sanoo.

OAJ:n mallissa tuki ei estäisi hakemasta muita opintososiaalisia etuja, jos opintoja suorittavalla on muutoin niitä oikeus saada.

Aikuiskoulutustuen lakkauttamista vastustettiin laajasti erityisesti aloilla, joilla koulutetuista osaajista on pulaa.

Poimintoja videosisällöistämme

– Esimerkiksi erityisopettajista noin puolet hankki tehtävän vaatiman lisäkelpoisuuden aikuiskoulutustuella. Nyt esittämämme uusi rahoitusmalli toimisi ratkaisuna laajasti tällaisiin täydennyskoulutustarpeisiin, työvoimapulaan ja kohtaanto-ongelmiin. Tuki maksaisi itseään takaisin parempana osaamisena, työllisyytenä, korkeampina verotuloina ja pienempinä sosiaalisina kustannuksina, Bani toteaa.