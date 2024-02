Näin maksimoit sähköauton toimintamatkan pakkasella ja vältät latausruuhkia

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kun lähtee sähköautolla hiihtolomaliikenteeseen. Ennen rattiin istumista kannattaa tarkkailla erityisesti yhtä asiaa: sääennustetta.

– Sähköauton toimintamatka lyhenee kylmällä säällä 30–50 prosenttia. Esimerkiksi 500 kilometrin säde voi kutistua kovalla pakkasella alle 300 kilometriin. Jos luvassa on kylmää keliä, latauspysähdykset kannattaa suunnitella tavallista tiheämmin, sanoo LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta ja autopalveluista vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

Kuluvan viikon perjantai ja lauantai ovat todennäköisesti vilkkaita liikennepäiviä, kun lomalle lähdetään pääkaupunkiseudulta, Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta.

Viime vuonna hiihtolomaviikkojen ruuhkahuippujen aikaan julkisten latauspisteiden latausmäärät jopa moninkertaistuivat lomaviikkoja edeltävistä lukemista, selviää sähköisten ajoneuvojen latauspaikkaratkaisutoimittaja Plugitin datasta.

Plugitin omassa verkostossa on noin 1 600 julkista laturia, ja yhteensä yhtiö operoi noin 13 000 latauspistettä.

Kun latauspisteiden kysyntä kasvaa, latauspaikkaa saattaa joutua etsimään tai odottamaan. Säällä on jälleen suuri merkitys, sillä kovalla pakkasella joidenkin autojen latausaika voi jopa kaksinkertaistua.

– Kun tekee ennakkovalmistelut huolella ja varaa aikatauluihin riittävästi joustoa, matkanteko onnistuu tästä huolimatta sujuvasti, Alaviiri sanoo.

– Osassa sähköautoja on käytettävissä akun esilämmitys latausta varten, mikä voi nopeuttaa lataustapahtumaa oleellisesti. Akun keston voi maksimoida talviajossa laskemalla auton sisälämpötilaa sen verran kuin on mahdollista ilman, että ikkunat huurustuvat.

Akun latausteho laskee merkittävästi akun täyttyessä. Esimerkiksi Plugitin sovelluksesta pystyy taukoa pitäessään seuraamaan, milloin latausteho alkaa hiipua, sanoo Plugitin myyntijohtaja Topi Aaltonen.

– Kun latausteho alkaa laskea sen takia, että auto rajoittaa lataustehoa, varsinkin pikalatureilla rupeaa olemaan aika siirtyä eteenpäin. Etenkin ruuhka-aikoina julkisilla latureilla on kohteliasta ladata sen verran kuin määränpäähän tarvitsee ja jatkaa sitten matkaa.

Ennen hiihtolomaliikenteeseen lähtöä kannattaakin varmistaa, että kaikki lataukseen tarvittavat sovellukset ovat käytössä ja päivitetty.

– Jos mukana on apukuljettaja, hänenkin kannattaa ladata samat sovellukset, jotta hän pystyy auttamaan reittisuunnittelussa. Tiedossa on myös aina hyvä olla varasuunnitelma eli seuraavaksi lähin latauspiste, jos suunnitellulla latausasemalla on kova ruuhka tai latureita poissa käytöstä, Alaviiri sanoo.

Sähköautojen sopivuus Suomen ilmastoon mietityttää

Talviloman aikaan Suomen teillä ajaa iso joukko uusia sähköautokuskeja, joille kuluva talvi on ensimmäinen sähköauton ratissa. Viime vuoden lopussa Suomen teillä kulki Autoalan Tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan vajaa 84 000 täyssähköistä henkilöautoa, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 45 000.

Tilastojen valossa Suomen latausverkosto on pysynyt kohtalaisen hyvin sähköautokannan kasvun tahdissa. Sähköinen liikenne ry:n mukaan sähköautojen määrä yhtä suuritehoista latauspistettä kohti oli viime vuoden lopussa lähes sama kuin vuotta aiemmin.

LähiTapiolan teettämän tuoreen kyselyn mukaan sähköauton toimintasäde ja sopivuus Suomen ilmasto-olosuhteisiin kuitenkin mietityttävät lähes puolta suomalaisista sähköauton hankinnassa.

Alaviiri korostaa, että kylmä sää edellyttää autoilijoita tavallista huolellisempaa ennakointia käyttövoimasta riippumatta. Alkuvuoden paukkupakkasten aikaan matkan keskeytymiseen liittyvät yhteydenotot LähiTapiolaan kasvoivat selvästi.

Plugitin Topi Aaltosen mukaan Suomessa monet operaattorit ovat investoineet sähköautojen latauspisteisiin etupainotteisesti, ja julkinen latausverkosto on erinomaisella tasolla.

– Harvaan asutuilla alueilla latauspisteitä on toki luonnollisesti vähemmän, sillä käyttäjiäkin on vähemmän. Reittisuunnittelua kummempaa kikkailua ei sielläkään tarvita, Aaltonen sanoo.

– Hiihtolomailijan kannattaa tarkastaa etukäteen oman reittinsä latauspisteiden katvealueet. Reitti kannattaa suunnitella etukäteen niin, että katvealueelle varaa riittävästi latausta.

Viisi vinkkiä sujuvaan hiihtolomaliikenteeseen sähköautolla

– Suunnittele matkareitti ja latauspisteet etukäteen. Seuraa sääennustetta ja varaudu tiheämpiin latauspysähdyksiin, jos luvassa on kylmää keliä.

– Lataa akku täyteen ennen lähtöä. Jos mahdollista, esilämmitä auto.

– Pyri lähtemään matkaan ruuhkahuippujen ulkopuolella. Varaa matkantekoon aikaa siltä varalta, että joudut esimerkiksi odottamaan latauspisteellä tai viilaamaan reittisuunnitelmaa. Suunnitellun latauspisteen ruuhkatilanteen voi tarkastaa etukäteen latausoperaattorin sovelluksesta.

– Jos sinulla on kannettava latauskaapeli tai tason 1 laturi, ota se mukaan. Se voi olla kätevä yllättävissä tilanteissa tai jos latausaseman käyttömahdollisuudet ovat rajalliset.

– Ota mukaan lämmintä vaatetta ja muut vähimmäistarpeet siltä varalta, että jotain yllättävää tapahtuu ja joudut odottamaan ulkona.

Verianin tekemän kyselyn vastaajat edustavat 18 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1 092 henkilöä 12.–19.1.2024 välisenä aikana. Haastattelut kerättiin Kantar Forumissa. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.