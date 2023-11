Näin lumimyräkkä etenee – loppuviikolla sää kylmenee jälleen

Sääpalvelu Forecan mukaan lumisateita tulee tiistaina edelleen ajoittain aina etelästä Etelä-Lappiin asti. Suurimpia lumikertymiä ennakoidaan tiistaina Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan ulottuvalle alueelle, paikoin jopa 10–20 senttimetriä.

Keskiviikkona lumisateita tulee etenkin pohjoisessa ja etelässä, mutta paikoin muuallakin. Myös loppuviikolla on liikkeellä lumisateita. Sää myös kylmenee uudelleen.

Maanantai-iltana alkanut lumimyräkkä on levinnyt kaakon suunnalta laajalti Suomeen tiistain vastaisen yön ja tiistain aikana.

– Lunta on tullut maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 1–10 senttimetriä, mutta tuulen vuoksi osalla mittausasemista lumen määrä on jopa vähentynyt ja osan kohdalle taas on voinut kinostua lunta. Pöllyävä lumi heikentää tiistaina ajokeliä, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala.

Lumisateet jatkuvat tiistain mittaan.

– Sadealue on jo hajanaisempi kuin yöllä, mutta ajoittaisia lumisateita on liikkeellä etelärannikolta aina Etelä-Lappiin asti. Vuorokauden lumikertymä ensi yöhön asti on isolla alueella parista senttimetristä kymmeneen senttimetriin, Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan paikoin jopa 10–20 senttimetriä, Latvala kertoo.

Etelärannikolla tuuli kääntyy puhaltamaan idän ja kaakon väliltä, joten merellä muodostuvia lumikuuroja ajautuu ajoittain rannikolle. Välillä sakeaa lumisadetta tulee siellä täällä pitkin rannikkoa.

Keskiviikkona lumisadealue pohjoisessa

Pyryn tuonut lumisadealue liikkuu keskiviikkona Pohjois-Suomessa vähitellen kohti pohjoista. Maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin lumikuuroja.

– Lumikertymät ovat kuitenkin keskiviikkona jo selvästi pienempiä kuin tiistaina. Lunta tulee keskiviikon aikana enimmäkseen 0–5 senttimetriä, Kuusamon tienoilla 5–10 senttimetriä. Etelärannikolle voi jälleen iltapäivällä ja illalla ajautua paikoin sakeampiakin lumikuuroja Suomenlahdelta, Latvala ennustaa.

Lämpötila on keskiviikkona enimmäkseen 2–8 pakkasastetta. Koillisenpuoleinen tuuli heikkenee hiljalleen etelästä alkaen.

– Tuuli on jo heikkoa tai kohtalaista ja iltapäivällä voimakkaimmillaan Lapissa, mutta heikkenee vähitellen sielläkin. Idästä virtaa Suomeen uusi annos kylmää ilmamassaa.

Torstain vastaisena yönä suurimmassa osassa maata on 5–15 pakkasastetta.

Lisää lumisateita voi tulla jo torstaina

Loppuviikon sää jatkuu pakkasilla, ajoittain tulee edelleen myös lumisateita.

– Talvisen kylmä sää jatkuu Suomessa. Lunta sataa tällä viikolla päivittäin aina jossakin päin maata, Latvala sanoo.

Torstaina pohjoisen lumisadealue jatkaa matkaansa Lapissa luoteeseen päin. Tämän hetken ennusteen mukaan seuraava isompi lumisadealue viistää Suomea torstaina jälleen kaakon suunnalta.

– Saa nähdä, miten laajalle lumisadetta lopulta leviää. Ennustettavuus tämänkaltaisissa kaakosta tulevissa matalapaineissa on usein huonompi kuin lounaan tai lännen suunnalta tulevissa, joten on vielä epävarmaa, kuinka pitkälle Suomeen lumisateita yltää: tämänhetkisessä ennusteessa lunta sataa torstaina paikoin maan eteläosassa, Latvala toteaa.

– Maan keski- ja pohjoisosan yllä on ennusteen mukaan torstaina hyvin kylmää ilmamassaa. Lämpötila on koko maassa enimmäkseen 5–15 astetta pakkasella. Perjantain vastaisena yönä etelässä on 5–8 pakkasastetta, maan keskiosassa ollaan vähän kymmenen pakkasasteen molemmin puolin ja pohjoisessa on 10–20 pakkasastetta. Jos pilvipeite rakoilee laajemmin, pakkanen voi kiristyä varsinkin pohjoisen heikkotuulisilla alueilla yli 20 asteeseenkin. Latvala kertoo.