Näin Kremlin sisäpiiriläiset kertovat Vladimir Putinista – ”Hän uskoo voittavansa”

Venäjän eliitin jäsenten mukaan Kremlissä valmistaudutaan pitkään kulutussotaan Ukrainassa ja ”talousaseiden” kovaan käyttöön länsimaita vastaan. Presidentti Vladimir Putinin sanotaan luottavan nyt siihen, että länsi väsyy.

Asiasta kertoo maineikas Venäjä-kirjailija ja toimittaja Catherine Belton Washington Postin artikkelissaan.

Esimerkiksi eräs nimettömänä pysyttelevä Kremlin ajattelusta perillä oleva venäläismiljardööri vahvistaa, että presidentti Putin yllättyi lännen vahvasta ja yhtenäisestä reaktiosta Venäjän hyökkäykseen.

– Nyt hän yrittää kuitenkin muovata tilannetta uusiksi. Hän uskoo voittavansa pitkässä juoksussa, talousvaikuttaja sanoo.

Hänen mukaansa venäläiset pitävät länsimaisia johtajia alttiina äänestäjien mielenmuutoksille.

– Hän [Putin] uskoo, että julkinen mielipide voi vielä kääntyä jonain päivänä.

Miljardööri kuvailee Venäjän presidenttiä ”erittäin kärsivälliseksi tyypiksi”, joka uskoo ajan olevan puolellaan.

– Hänellä on varaa odottaa kuudesta yhdeksään kuukautta. Hän pystyy hallitsemaan venäläistä yhteiskuntaa paljon tiukemmin kuin länsimaat omiaan.

Moskovan diplomaattipiirejä lähellä oleva viranomaislähde puolestaan toteaa, että EU:n tällä viikolla sopima osittainen Venäjän öljyn tuontikielto ei juuri tunnu lyhyellä aikavälillä. Venäjän johto on myös valmis sietämään paljon.

– Kremlissä ollaan sitä mieltä, että me emme voi hävitä – maksoi se mitä tahansa, hän jatkaa.

Moskovan aggressiivisen linjan kuvataan heijastelevan presidentti Putinin lähipiiriläisen, Venäjän turvallisuusneuvoston johtajan Nikolai Patrushevin ajattelua. Patrushev on useiden lähteiden mukaan yksi harvoista neuvonantajista, joita presidentti Vladimir Putin yhä kuuntelee. Kovan linjan turvallisuusmiesten äänien on kerrottu voimistuneen Kremlissä viimeisten parin vuoden aikana. Venäläisittäin liberaalien talouspäättäjien rooli päätöksenteossa on samalla kaventunut.

Nikolai Patrushev on maalannut Venäjän hyökkäyksen jälkeen antamissaan haastatteluissa synkän kuvan länsimaiden lähitulevaisuudesta. Patrushevin mukaan Venäjällä arvioidaan, että lännessä ollaan poliittisten ja taloudellisten kriisien partaalla. Lähi-idän orastavan ruokapulan taas uskotaan voivan johtavan uusiin pakolaisaaltoihin, jotka voisivat heiluttaa tilannetta entisestään.

Vaikka nousevat elinkustannukset ja inflaatio haastavatkin länsimaita, on Venäjän talouskurimus aivan eri luokkaa. Sodan takia määrätyt pakotteet iskevät toden teolla vasta syksyllä. Inflaation on arvioitu ylittävän 20 prosenttia ja Venäjällä on edessään syvin lama 30 vuoteen.

Nimettömänä pysyttelevä venäläisviranomainen toteaakin riskien kasvavan kaikilla puolilla.

– Tästä tulee kulutussota niin taloudessa, politiikassa kuin moraalisestikin. Kaikki odottavat syksyä, hän sanoo, viitaten pakotteiden vaikutuksiin.