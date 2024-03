Näin Kreml pakottaa kansalaiset äänestämään

Venäjän viranomaiset ovat valjastaneet suurimmat öljy- ja kaasuyhtiöt mukaan varmistamaan korkeaa äänestysprosenttia tulevassa vaalinäytelmässä, jossa Vladimir Putin valitaan viidennelle presidenttikaudelleen. Muun muassa Gazpromin ja Surgutneftegazin työntekijöille on jaettu vaatimus ilmestymisestä äänestyspaikalle, Putinin äänestämisestä ja äänestyksen jälkiraportoinnista.

Äänestämättä jättämisestä seuraa rangaistus, uhataan työntekijöille jaetuissa äänestysohjeissa. Työntekijöille lähetetään tekstiviestinä linkki, joka vaatii maantieteellisen sijainnin paljastamisen, ja ne, jotka eivät saaneet linkkiä, saavat QR-koodin, joka vahvistaa heidän äänestämisensä.

Yhtenäinen Venäjä -puolue on luonut Geo-SMS-palvelun, jolla valvotaan äänestäjien käyttäytymistä. Palveluun liittyvä sovelluksen latauslinkki tulee äänestyspäivänä jokaiselle, jonka kännykkänumero on puolueen ”Mobilizatšija”-tietojärjestelmässä.

Lataamisen jälkeen on käynnistettävä puhelimen geolokaatio, mentävä äänestyspaikalle ja äänestämisen jälkeen painettava sovelluksen virtuaalista ”äänestys”-nappia. Sen jälkeen järjestelmä ilmoittaa äänestäjän työpaikan johdolle, että hän on täyttänyt tehtävänsä. Järjestelmä toimii ainoastaan sillä äänestyspaikalla, johon äänestäjä on rekisteröitynyt. Se näyttää hänelle myös reitin äänestyspaikalle.

Eräs presidentinhallinnon poliittinen strategisti paljasti aiemmin Meduzalle, että Kremlillä on vaikeuksia saada valtionyhtiöiden työntekijöitä osallistumaan presidentinvaaleihin. Aiempina vuosina tällaisia ongelmia ei ollut, koska moni pelkäsi työpaikkansa puolesta. Nyt he ymmärtävät, että maassa on työvoimapula, eikä ketään irtisanota, vaikka tämä jättäisi äänestämättä.

Samaan aikaan presidentinhallinnon tehtävänä on saavuttaa yli 70 prosentin äänestysaktiivisuus sekä yli 80 prosentin äänimäärä Putinille. Aiemmin hallinto määräsi Yhtenäinen Venäjä -puolueen jäseniä sekä valtion ja valtionyhtiöiden työntekijöitä tuomaan ihmisiä mukanaan äänestämään. Puolueen jäsenten piti tuoda mukanaan kymmenen, valtion työntekijöiden kolme ja valtionyhtiöiden työntekijöiden kaksi äänestäjää.

Ihmiset, jotka saavat rahaa valtiolta, ovat velvoitettuja auttamaan viranomaisia. Käyttöön otetussa järjestelmässä heidän pitää jo viikkoja ennen äänestyspäivää toimittaa hallinnolle mukanaan tulevien ihmisten nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Kaikkien äänestäjien täytyy rekisteröityä elektroniseen äänestysjärjestelmään, ja sellaisen puuttuessa äänestäminen kontrolloidaan QR-koodeilla.