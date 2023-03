Näin kokoomus lähtisi purkamaan Alkoa ja muita monopoleja – ohjelma julki

Kokoomuksen julkistaman Reilumman kilpailun Suomi -ohjelman mukaan suomalainen hallintokulttuuri muodostuu ajoittain uusien investointien ja innovaatioiden syntymisen esteeksi.

– Seuraavan hallituksen ohjelmaan on otettava mukaan toimivan markkinatalouden ja reilun kilpailun ohjelma. Tämän on pidettävä sisällään varsinaisen norminpurun ohella myös kilpailun edistämisen kulttuurin tuomisen hallintotoiminnan osaksi, ohjelmassa todetaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa lupaprosessien sujuvoittamista ja yhden luukun periaatteen tuomista viranomaisasiointiin. Näin parannetaan elinkeinotoiminnan, työpaikkojen luomisen ja alkutuotannon toimintaedellytyksiä.

Ohjelmassa esitetään muun muassa alkoholipolitiikan, apteekkialan, raideliikenteen, maankäytön ja rakentamisen, postimarkkinoiden sekä rahapelijärjestelmän uudistamista vastuullisen markkinatalouden hengessä.

Kokoomuksen eduskustaryhmän ohjelman ovat valmistelleet kansanedustajat Sanni Grahn-Laasonen ja Sinuhe Wallinheimo.

– Tulevan hallituksen on aika puhaltaa Suomeen jälleen raikasta ”saa tehdä” -henkeä, jossa kaikkea ei kielletä varmuuden vuoksi tai päätetä ihmisen puolesta valmiiksi. En vastusta sääntelyä, mutta vastustan ihmisiä ja yrityksiä kiusaavia, haitallisia ja turhia normeja. Ylimääräinen sääntely syö yhteiskunnasta ilon, Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Wallinheimon mukaan toimivat markkinat ovat kansalaisen paras suoja palveluiden ja tuotteiden heikkoa laatua ja ylikorkeita hintoja vastaan.

– Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa kuninkaan paikalla on kuluttaja – ei valtion sääntelyviraston virkamies tai monopoliyhtiön toimitusjohtaja. Haluamme, että suomalaisilla on mahdollisuus äänestää jaloillaan, hän sanoo.

Grahn-Laasonen ja Wallinheimo esittävät muun muassa kilpailulainsäädännön uudistamista, Kilpailu- ja kuluttajaviraston resurssien ja toimivallan vahvistamista sekä kartellien kriminalisointia.

He esittävät ensi vaalikaudelle myös sääntelynpurkuohjelmaa yritystoimintaa haittaavien normien ja byrokratian purkamiseksi.

– Kauppojen aukioloaikojen vapauttamista vastustettiin hurjasti vuosia, mutta kun uudistus lopulta vietiin läpi, ei kukaan sen koommin ole esittänyt paluuta entiseen. Aukioloaikojen vapauttaminen ei maksanut mitään tai leikannut keneltäkään, mutta se vahvisti työllisyyttä, avasi uusia kasvun mahdollisuuksia ja helpotti ihmisten arkea, Grahn-Laasonen huomauttaa.

Julkisia hankintoja uudistamalla jopa miljardien säästöt

Grahn-Laasonen ja Wallinheimo rajoittaisivat kuntien ja muiden julkisyhteisöjen mahdollisuuksia kilpailla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa. He vaativat rajoituksia myös niin sanottujen in house -yhtiöiden perustamiseen.

Julkisiin hankintoihin he esittävät mallia, jossa kilpailutus on uusittava, jos tarjouksia saapuu vain yksi.

– Veronmaksajien rahoilla tehdään hankintoja noin 45 miljardin euron edestä vuosittain. Onnistunut kilpailutus takaa sen, että veronmaksajat saavat laadukasta palvelua ja vastinetta rahoille. Ei ole mitään järkeä, että kunta toimii pitopalveluna tai pesulana, jos saman palvelun saisi hankittua markkinoiltakin. Kilpailun lisääminen julkisissa hankinnoissa omaa potentiaalia jopa miljardiluokan säästöihin, Wallinheimo sanoo.

Ohjelmassa listatut ”Askeleet kohti reilumman kilpailun Suomea” ovat:

1. Vaalitaan reilua kilpailua kaikessa päätöksenteossa

2. Puretaan normeja kilpailun tieltä

3. Edistetään kilpailua julkisilla hankinnoilla

4. Luodaan mahdollisuuksia parempiin sote-palveluihin

5. Uudistetaan apteekkialaa turvallisesti ja vastuullisesti

6. Vapautetaan alkoholipolitiikkaa eurooppalaiseen suuntaan

7. Mahdollistetaan kilpailu raideliikenteessä

8. Parannetaan maankäytön markkinaehtoisuutta

9. Avataan postimarkkinat muuttuneessa maailmassa

10. Uudistetaan rahapelijärjestelmä 2020-luvulle

Ohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan kokoomuksen verkkosivuilla.