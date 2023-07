Näin Kiinan mediassa selitetään Wagner-kapinaa

Kiinan kommunistinen puolue kuvailee viikko sitten tapahtunutta Wagner-joukkojen kapinaa Venäjällä pieneksi vastoinkäymiseksi, jonka Venäjä selätti, arvioi Institute for the Study of War (ISW).

– Kiinan lehdistö kuvasi venäläistä arkielämää normaalissa tilassa näyttämällä, että Scarlet Sails -festivaali sujui Pietarissa suunnitelmien mukaisesti, kertoo ISW Twitterissä.

Kiinan valtio on ollut varovainen Venäjän kritisoinnissa koko Venäjän hyökkäyksen ajan.

ISW:n mukaan Kiinan valtio pyrkii tukemaan Venäjän sisäistä vakautta ja luomaan itsestään kuvan vastuullisena maailmanpolitiikan toimijana, joka pyrkii ylläpitämään alueellista vakautta.

– Kiinan valtiolliset tiedotusvälineet toistivat myös Venäjän kertomuksia, joissa syytettiin länsimaisia tiedustelupalveluja kapinan lietsomisesta, ISW kertoo.