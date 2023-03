Näin kaksi drooneja Venäjälle valmistavaa pietarilaisfirmaa kiertää pakotteita

Spetsialnyi Tekhnologitšeskii Tsentr (STTs) ja Radar MMS ovat pietarilaisia yrityksiä, jotka valmistavat drooneja Ukrainassa sotaa käyville Venäjän asevoimille. Kuluvana vuonna kumpikin yritys on ilmoittanut laajentavansa tuotantoa ja palkkaavansa lisää työvoimaa, vaikka ne ovat lännen pakotteiden alaisia.

Vuonna 2001 perustettu STTs valmistaa miehittämättömiä Orlan- ja Orion-lennokkeja, ja on täyttänyt 34 Venäjän puolustus-, sisä- ja hätätilaministeriöiden sekä kansalliskaartin tilausta vuodesta 2011 lähtien, arvoltaan 1,2 miljardia ruplaa. Orlan-10-lennokkiin voidaan integroida joko tiedustelu- tai häirintävarustus tai kuormata neljällä sirpalekranaatilla.

STTs on ollut vuodesta 2016 lähtien Britannian, EU:n, Kanadan, Ukrainan ja Yhdysvaltain pakotelistalla, mutta venäläisen Bumaga-verkkojulkaisun tekemän tutkimuksen mukaan yhtiö kiertää pakotteita ja tekee huipputulosta. Vuonna 2021 STTs:n tulos kasvoi 17,7 prosenttia 14 miljardiin ruplaan, joka on sen historian suurin. STTs vuokrasi tammikuussa seitsemäksi vuodeksi 25 000 m² lisää tuotantotilaa, jonka kuukausivuokra on 15 miljoonaa ruplaa.

Pakotteiden alaisena STTs ei voi suoraan ostaa lennokkiensa komponentteja länsimaista, mutta välikäsien kautta se onnistuu. Välittäjinä ovat olleet venäläiset elektroniikkayritykset Citilink ja SMT-Ailogic, amerikkalainen elektroniikan hankkija Ik Tech sekä hongkongilainen komponenttien toimittaja Asia Pacific Links. Brittiläisen RUSI-tutkimuslaitoksen mukaan Orlaneista löytyy yhden alankomaalaisen ja sveitsiläisen sekä kahden japanilaisen ja kuuden amerikkalaisen valmistajan komponentteja.

Radar MMS puolestaan on valmistanut laitteita aseteollisuudelle eikä ole ollut suoraan tekemisissä viranomaisten kanssa, mutta tilanne on muuttunut. Ukraina ja Yhdysvallat asettivat yrityksen pakotelistoilleen heti Venäjän hyökkäyssodan alettua viime helmikuussa.

Yhtiö on tehnyt aiemmin yhteistyötä Italian ja Japanin kanssa, mutta nyt se hankkii komponenttinsa Intiasta, Malesiasta, Myanmarista ja Vietnamista. Vuosina 2011–2018 yhtiö on täyttänyt 24 tilausta Venäjän teollisuudelle yhteisarvoltaan 510,7 miljoonaa ruplaa.

Nyt yritys on alkanut valmistaa miehittämättömiä helikoptereita suoraan Venäjän maavoimille. Viime kesän Venäjän asetuotannon messuilla yhtiö esitteli VT-45-drooniaan, jolla voidaan tukea erikoisoperaatioita.