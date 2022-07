Näin Käärmesaaren miehittäjät tuhottiin – ennen julkaisemattomat videot näyttävät iskut

Ukrainan asevoimat on julkaissut alla näkyvän videon Mustallamerellä viime aikoina suoritetuista iskuista Venäjän joukkoja vastaan.

Etelä-Ukrainan sodanjohdon Facebook-sivuilla julkaistulla koostevideolla on ennen julkaisematonta materiaalia Käärmesaaren taistelusta. Videolla näytetään pätkiä esimerkiksi Vasili Beh -tukialuksen upottamisesta. Alus oli tiettävästi viemässä lisää kalustoa Käärmesaarelle. Videolla näytetään myös Neptun-merimaaliohjuksen isku porauslautalle ja ukrainalaisten iskujen osumia kohteisiin saarella.

Videon saatteessa kerrotaan, että operaatio Käärmesaaren venäläisjoukkojen tuhoamiseksi kesti kaksi kuukautta ja vaati runsaasti suunnittelua, luovaa asejärjestelmien käyttöä ja eri aselajien yhteistyötä.

Monivaiheinen operaatio alkoi ukrainalaisten mukaan saaren huoltoyhteyksien katkaisulla. Tässä vaiheessa ukrainalaiset keskittyivät tuhoamaan alueella operoineita venäläisaluksia. Tästä huolimatta saarelle ehdittiin saada useita venäläisiä ilmapuolustusjärjestelmiä, sotilasajoneuvoja, generaattoreita ja muuta kalustoa.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä yritti luoda Käärmesaaresta korvaajaa Moskva-ohjusristeilijän tuhoutumisen myötä menetetyille kyvyille.

Ukrainan toistuvien iskujen kuvataan johtaneen lopulta vihollisen taistelutahdon romahtamiseen. Ukrainalaisten mukaan miehittäjät tuhosivat lähtiessään jäljellä olleen kalustonsa. Kaikkiaan venäläisten kerrotaan menettäneen Käärmesaarella noin 900 miljoonan euron edestä kalustoa.

LUE MYÖS:

Hyökkääjän joukot pakenivat Käärmesaarelta

Venäjän Pantsir räjähtää Käärmesaarella videolla – Ukrainan iskujen kerrotaan surmanneen 40 sotilasta

#Ukraine: The Ukrainian Operational Command "South" released a video showing some previously unseen strikes on Russian targets at the famous Snake Island – including a radar, MT-LB with ZU-23-2 AA autocannon, fuel tanks, barracks and, of course, the Tavrida Oil Rig. pic.twitter.com/6iN8EOHzOq

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 11, 2022