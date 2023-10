Näin jalankulkijat ohjattiin ajoradalle, työnjohtajalle sakkorangaistus

Poliisi puuttui Helsingin Pasilassa olleen työmaan liikennejärjestelyihin. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut kuvan työmaan liikennejärjestelyistä. Kuva on nähtävissä jutun lopussa.

– Jalankulkijat ohjattu ajoradalle, ei liikenteenohjaajaa eikä aidattua kulkuväylää, Pasterstein luettelee puutteita.

Poliisi määräsi vastaavalle työnjohtajalle tieliikennelain 188. pykälän rikkomisesta 14 päiväsakon rangaistuksen.

Kyseisessä lakipykälässä todetaan, että:

”Kun tiellä tehdään työtä, joka saattaa vaarantaa liikennettä, on tie varustettava tarpeellisilla liikenteenohjauslaitteilla. Työntekijän on tällöin käytettävä varusteita, joissa on selvästi erottuvia värejä ja, jos työtä tehdään pimeässä tai hämärässä, heijastavaa materiaalia. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, on tällainen tie pidettävä kokonaan tai osittain suljettuna.”