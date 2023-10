Näin hyökkääjän prikaati murskattiin tykistön ankarassa keskityksessä

Itä-Ukrainan Avdijivkan rintamalohkolta raportoiva venäläinen Filatov-niminen sotabloggaaja kertoo Telegramissa pieleen menneestä Venäjän asevoimien hyökkäysoperaatiosta.

Sotaa venäläislähteistä seuraava War translated -sivusto kertoo viestipalvelu X:ssä (jutun alla), kuinka Avdijivkaan saapuneiden tuoreiden venäläisjoukkojen piti raivata miinat ja luoda väylät panssariajoneuvoille. Tämän jälkeen muiden joukkojen, mukaan lukien 114. prikaati, oli tarkoitus edetä väyliä pitkin ja tuhota ukrainalaisten asemat ja tykistö.

Hyökkäys ei kuitenkaan mennyt suunnitelman mukaan. Lopulta 114. prikaati eteni hyökkäyksessä ensimmäisenä ja joutui ukrainalaisten ankaran tykistökeskityksen runtelemaksi kärsien valtavia miehistö- ja kalustotappioita.

Prikaatin perässä myöhässä tulleet panssarikolonnat kärsivät saman kohtalon, koska miinoja ei raivattu etukäteen.

Venäjä on tehostanut hyökkäyksiään Avdijivkassa useiden viikkojen ajan. Moskovan kerrotaan heittäneen taisteluihin paljon joukkoja yrittäessään piirittää kaupungin. Venäläisten sanotaan kärsineen raskaita mies- ja kalustomenetyksiä.

Ukrainan puolustusministeri Rustem Umerov kertoi hiljattain, että Venäjän tappiot Avdijivkassa ovat noin 4 000 miestä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on menettänyt ainakin prikaatin yrittäessään valloittaa Donetskin alueella sijaitsevan Avdijivkan.

Russian "reporter" Filatov, who is present in the Avdiivka frontline, explains what went wrong: newly arrived reserves were meant to demine paths for vehicle columns, then to be followed by other forces, including the 114th Brigade. The goal was to overwhelm Ukrainian positions… pic.twitter.com/WNhnZAewCS

— Dmitri (@wartranslated) October 30, 2023