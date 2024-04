Näin Huawei kiertää Yhdysvaltojen pakotteita

Viime viikolla Huawei-konserni ilmoitti kaksinkertaistaneensa liikevoittonsa vuonna 2023, sen kasvaessa eniten sitten vuoden 2006. Konsernin pilvilaskentatoiminnot kasvoivat 22 prosenttia, ja sen älyajoneuvotoiminnot jopa 128 prosenttia.

Kuin kruunatakseen onnistuneen vuoden, Huawei julkisti loppuvuodesta uuden Mate 60-puhelimen, jossa on merkittävän pieni ja tehokas, 7nm-teknologialla valmistettu Huawein ja kiinalaisen SMIC-puoljohdeyrityksen valmistama Kirin 9000S-siru.

Teholtaan ja kokoluokaltaan vastaavat siruja käytetään uusimmassa teknologiassa, kuten esimerkiksi Applen iPhone XS:ssä tai Teslan Dojo D1-tietokoneessa. Tämä on Teslan autonomisten kulkuneuvojen mahdollistava ydinteknologia.

Vielä vuotta aiemmin länsi uskoi pakotteidensa tehoavan, ja moni piti kiinalaisen puolijohdeteollisuuden kehittymistä lähemmäs kansainvälistä tasoa mahdottomana. Miten Huawei ja SMIC onnistuivat saavuttamaan merkittäviä askeleita puolijohteiden valmistuksen kehittämisessä?

Force Distance Times-julkaisun mukaan ongelma on pakotteiden kattavuudessa. Lehden selvityksen mukaan Yhdysvaltojen pakotteet keskittyvät pinnallisiin toimijoihin ja ongelmiin, mutta eivät vaikuta siihen syvempään teolliseen liiketoiminnan ekosysteemiin, jonka toiminta on Huawein elinehto.

Esimerkkinä Distance Times nostaa esiin Quactelin, kiinalaisen IoT (Internet of Things, esineiden internet)-valmistajan, joka on Huawein suoritinyksikön HiSiliconin pitkäaikainen kumppani. Quactel on kuitenkin pysynyt pois pakotelistalta tähän vuoteen saakka huolimatta siitä, että Kiina on nimennyt yrityksen yhdeksi ”malliyrityksistä.”

Yhtenä syynä tähän voi olla, että Quactel on tehnyt merkittävästi yhteistyötä useiden yhdysvaltalaisten suuryritysten, kuten Amazonin, AT&T:n, Nvidian, sekä Teslan kanssa.

Samanaikaisesti myös yhdysvaltalaisille yrityksille on sallittu merkittävästi poikkeuksia pakotelistaan, joka on mahdollistanut teknologian siirtymisen Huaweille senkin jälkeen, kun yritykselle asetettiin pakotteita vuonna 2019.

Qualcomm on saanut jatkaa sirujen myymistä Huaweille. Tänäkin päivänä jopa 80 prosenttia Huawein puhelimista käyttää Qualcommin prosessoreita. Huawei on myös merkittävissä määrin riippuvainen yhdysvaltalasisyrityksistä sen tukiasemien rakentamiseksi.

Huawein menestys viime vuosina osoittaa, että Kiinan vaikutusvallan kasvun ratkaisemiseen ei ole yhtä ihmelääkettä, vaikka Washingtonissa niin toivotaankin. Yritys on onnistunut olemaan erittäin joustava ja vastustuskykyinen. Se on pystynyt mukauttamaan strategiaansa Yhdysvaltojen pakotteisiin, ja siirtämään liiketoimintansa fokusta uusiin tulolähteisiin, kuten ajoneuvoihin, pilvilaskentaan, ja tekoälyyn.

Huawein nousu on osoittanut selvästi ainakaan yhden asian: Yhdysvallat ei voi tuudittautua omaan etumatkaansa orastavan teknologian alalla. Huawein sekä Kiinan matkassa pysyminen vaatii Yhdysvalloilta mukautumiskykyä jatkuvasti muuttuvalla kilpailukentällä. Jos Yhdysvallat on tosissaan pyrkimyksessään pysytellä Kiinaa edellä orastavissa teknologioissa eikä halua antaa maalle valtaa sanella, miten uusia teknologioita käytetään, on maan muutettava asennettaan ja sääntelyään.