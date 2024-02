Näin helpotat autoiluasi lakkopäivinä

Lakko tulee suurella todennäköisyydellä lisäämään yksityisautoilua. Se näkyy kaupungeissa ruuhkina ja pysäköintimäärien kasvuna.

Lakkoilu sekoittaa monen suomalaisen arjen, eikä vähiten autoiluarjen. Pääpäivä on perjantai, mutta jo tänään torstaina arkea muokkaavat muun muassa päiväkotien ja kauppojen lakot. Autoilijoille on tiedossa eniten ruuhkia ja pysäköintiongelmia perjantaina, ennakoi EasyPark.

Tuolloin liikkeellä on todennäköisesti runsaasti tavanomaista enemmän autoilijoita, sillä lakko pysäyttää kaukojunat sekä muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella lähijunat, metron ja raitiovaunut. Myös suuri osa bussiliikenteestä seisahtuu.

Kaupunkien sisäisten bussilinjojen vuoroista osa jää ajamatta. Esimerkiksi Jyväskylässä paikallisbussit eivät kulje ja Turussa suuri osa paikallisbussiliikenteestä seisahtuu. Pääkaupunkiseudulla linja-autovuoroista vain osa ajetaan.

– Tavanomaista pahempaan ruuhkaisuuteen on syytä varautua etenkin kaupunkien läpimenoliikenteen solmukohdissa. Suurin osa liikenteestä on työmatkaliikennettä. Pysäköintiruutujen nappaamisessa varhaisaamun liikkujat pääsevät helpoimmalla. Ensimmäisinä täyttyvät katujen varret, EasyParkin pysäköintiasiantuntija Hanna Korpela sanoo.

Kierrä nämä

Pääkaupunkiseudulla ruuhkahuiput nähtäneen Helsingin kantakaupungin tuntumassa sekä Kehillä. Autoaalto tuntuu Helsingissä etenkin Mannerheimintiellä, Hämeentiellä ja Mäkelänkadulla. Kantakaupungista ulospäin tökkinevät varsinkin Länsiväylä, Tuusulanväylä ja Itäväylä.

– Julkisen liikenteen lakot tapaavat suoraan lisätä henkilöautoilua. Viime vuoden maaliskuussa AKT:n lakon aikana pysäköintejä tehtiin Helsingin seudulla noin 10 prosenttia enemmän kuin verrokkipäivinä aiemmilla viikoilla. Kun Uudellamaalla on yhteensä liikennekäytössä noin 742 000 henkilöautoa, 10 prosentin heilahdukset näkyvät konkreettisesti, Korpela sanoo.

– Etenkin normaaliin toimistoaikaan aamulla autoilevalle pysäköintisoppi löytyy todennäköisimmin parkkihallista. Niitä on kantakaupunkialueilla varsin kattavasti ja niihin tapaa mahtua satoja autoja. Joskin myös hallit voivat olla lakkopäivinä normaalia ruuhkaisempia, joten niissä kannattaa ajaa huolellisesti. Ajoneuvovahingoista valtaosa tapahtuu parkkipaikalla tai -hallissa, hän lisää.

Helsingin erityispulmallisia ovat Kamppi, Punavuori, Kaartinkaupunki, Töölö ja Taka-Töölö

Tänään torstaina päivää värittävät muun muassa päiväkotien ja elintarvikekauppojen lakot. Etätyöläisiä jäänee tänään koteihin normaalia torstaita enemmän. Siksi erityinen pysäköintipaine voi tuntua työpaikkojen sijaan kotikonnuilla.

Suurten kaupunkien ja etenkin Helsingin keskustan alueella auton omistajien jääminen kotiin vaikuttaa vapaiden pysäköintipaikkojen määrään.

– Helsingissä kadunvarsipaikkoja on todennäköisesti vähemmän vapaana keskustassa niillä alueilla, joille on myönnetty runsaasti asukaspysäköintilupia parkkipaikkojen määrään nähden. Alueet, joilla lupia on myönnetty runsaasti paikkoihin nähden ovat Kamppi, Punavuori, Kaartinkaupunki, Töölö ja Taka-Töölö, Korpela kertoo.

Yksityisautoilu ja pysäköintien määrät ovat kasvaneet Helsingin ydinkeskustan alueella noin 20 prosenttia koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Tieto käy ilmi kaupungin liikennemääriä seuraavista tilastotiedoista sekä pysäköintien kertamaksuista.

Pysäköintipaikan löytämistä keskustassa hankaloittaa lisääntyneiden autoilijoiden lisäksi meneillään olevat katujen kunnostustyöt, jotka vähentävät kadunvarsipaikkojen määrää.

Näin helpotat autoilua lakon aikana

1. Lähde aikaisemmin liikkeelle: Pyri välttämään ruuhkahuippu ennen kuin se muodostuu ja olet ensimmäisten joukossa valitsemassa parkkiruutua.

2. Suunnittele: Ellet pääse liikkeelle aamuvarhaisella, työmatkaan on syytä varata selkeästi tavanomaista enemmän aikaa. Pysäköinti kannattaa suunnitella etukäteen; onko tarjolla halli ja millä maksusovelluksella siellä saa maksettua pysäköintiaikansa.

3. Suosi parkkihallia: Todennäköisimmin vapaa parkkiruutu löytyy perjantaiaamuna parkkihallista, koska moniin niistä mahtuu satoja autoja. Samalla pääset päivän päätteeksi sulaan ja lämpimään autoon.

4. Harkitse kimppakyytiä: Jakamalla kyydin muiden kanssa vähennätte yhdessä autojen määrää teillä ja pysäköintialueilla.

5. Muista liikennesäännöt ja -merkit: Varmista, että pysäköit sallitulle alueelle ja noudatat liikennesääntöjä. Väärin pysäköity auto käy herkästi kalliiksi. Tämänkin takia etukäteissuunnittelu kannattaa; kiire lisää riskinottoa.

6. Seuraa ajankohtaista tietoa liikenteestä lakon aikana: Pidä silmällä paikallista liikennetilannetta ja mahdollisia muutoksia pysäköintijärjestelyissä lakon aikana.