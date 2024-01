Näin Hamasin ”toimitusjohtaja” järjestelee rahavirtoja Gazaan – ”Hän jatkaa jihadin polulla”

Kun Zaher Jabarin oli Hamas-solun johdossa 1980-luvulla, hän lainasi äidiltään rahaa aseisiin. Nykyisin hän johtaa arviolta satojen miljoonien dollarien arvoisia liiketoimia ja rahoittaa Hamasin terroristi-iskuja Israelia vastaan.

Jabarin, 55, huolehtii Hamasin taloudellisista kytköksistä päätukijaan Iraniin ja järjestelee Teheranin rahoja Gazan kaistalle, kertovat yhdysvaltalais- ja israelilaisviranomaiset The Wall Street Journalille.

Jabarinin hallinnoimat yritykset tulouttavat Hamasille voittojaan vuosittain ja hänellä on apunaan myös yksityislahjoittajien ja sijoittajien verkosto – monessa arabi- ja muslimimaassa Hamas nähdään palestiinalaisten asian edistäjänä, ei terroristiryhmänä.

Jabarinin uskotaan olleen vaikuttamassa myös lokakuun 7. päivän iskun toteutumiseen niin taistelijoiden palkkojen kuin aseidenkin maksajana, WSJ kertoo lähteisiinsä viitaten.

– Jabarinilla oli suuri rooli, koska hän hoitaa kaikki Hamasin raha-asiat Gazan ulkopuolella. Jabarin on Hamasin toimitusjohtaja, kuvailee entinen Israelin turvallisuuspalveluiden työntekijä Uzi Shaya.

Jabarin oli myös läheinen tiistaina Israelin ilmaiskussa kuolleen Hamasin varajohtaja Saleh al-Arourin kanssa. Kaksikko oli perustamassa Hamasin sotilaallista siipeä Länsirannalle ja molemmilla on arveltu olevan hyvät välit Iraniin.

– Päivät eivät ole himmentäneet hänen päättäväisyyttään, Arouri kirjoitti Jabarinin julkaiseman kirjan esipuheessa ystävästään.

– Hän jatkaa, jos jumala suo, matkallaan jihadin polulla, Arouri jatkoi.

Israel on huolissaan siitä, että vaikka Hamasin asevoimat kukistettaisiin Gazassa, järjestön talousimperiumi säilyy.

Jabarinilla on vuosikausien kokemus pakotteiden välttelystä ja rahan kierrättämisestä Gazaan Saudi Arabian, Libanonin, Arabiemiraattien, Sudanin ja viime aikoina myös Turkin kautta, vaikka Yhdysvallat ja Israel ovat yrittäneet tukkia hanat. Jabarin on ollut Yhdysvaltojen suorien pakotteiden kohteena vuodesta 2019.

Jabarinin bisnesten pääkonttori sijaitsee nykyisin Turkin Istanbulissa, jonne se siirtyi Jeddasta, kun Saudi-Arabia tiukensi linjaansa Yhdysvaltojen pakotteiden pelossa.

Mies itse vakuuttaa, että hänellä ole osuutta rahoituksen keräämisessä äärijärjestölle ja hän sanoo kuuluvansa Hamasin poliittiseen siipeen, ei sotilaalliseen. Hamasilla on puolueena hänen mukaansa suhteet moniin maihin, kuten Iraniin, Venäjään, Algeriaan ja Turkkiin.

– Israel sekoittaa omenat ja appelsiinit. [Sotilaallinen siipi] Al-Qassamilla on omat siteensä, erillään Hamas-puolueesta, Jabarin väittää.

Jabarin on laajasti mukana muun muassa Turkin kiinteistösijoitusbisneksessä, sekä omistaa osakkeita muun muassa Algeriassa ja Arabiemiraateissa toimivista yhtiöistä.

Jabarinilla ja muilla Hamasin nokkamiehillä on 75 prosentin osuus Turkin pörssiin listatusta Trend GYO -kiinteistökehitysyhtiöstä, jonka Yhdysvallat julisti pakotteiden alaiseksi 2022. Yhdysvaltojen mukaan Jabarin on ”aivot rahoitusverkoston taustalla”, joka on kerännyt, sijoittanut ja pessyt valtavia summia rahaa Hamasin hyväksi.

Turkki, joka ei pidä Hamasia terroristijärjestönä, on ilmoittanut, että lailliset turkkilaiset yritykset eivät rahoita Hamasin sotilasoperaatioita, eikä Turkin talousjärjestelmää ole hyväksikäytetty. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Turkki on antanut yhdelle Trend GYO -yhtiön perustajajäsenelle maan kansalaisuuden sekä uuden identiteetin.

Vuonna 1968 Länsirannalla syntynyt ja vähitellen aina radikaalimpaan suuntaan edennyt Jabarin on istunut vankilassa Israelissa israelilaissotilaan murhasta, josta hänet vapautettiin vankien vaihdon yhteydessä vuonna 2011 – samaan aikaan kuin nykyinen Hamas-johtaja ja lokakuun iskun pääarkkitehtina pidetty Yahua Sinwar.

Siinä missä Sinwar keskittyi etenemään Hamasin riveissä Gazassa, Jabarin rakensi itselleen uran palestiinalaisalueiden ulkopuolella.

– Vankilasta tuleva ei voi taikoa tällaista sijoitussalkkua, mikäli on aloittelija tai keskikastin mitättömyys, sanoo USA:n valtiovarainministeriön ex-virkamies, jonka mukaan Jabarinilla on suuri auktoriteetti- ja luottamusasema äärijärjestössä.

Viime aikoina Jabarin on viettänyt aikaa Beirutissa, jossa hän hoitaa yhteyksiä Hizbollah-järjestöön, jonka avulla rahaa virtaa niin ikään Gazaan.

Yhdysvallat asetti marraskuussa sanktioita Hizbollahin lukuun työskennelleelle libanonilaiselle rahanvaihtajalle, joka oli siirtänyt miljoonia dollareita Iranista Hamasin sotilaalliselle siivelle. Israel epäilee, että toimilla ei ole suurtakaan vaikutusta Jabarinin kyvylle liikutella rahaa.

– Jos rahan virtaaminen ulkomailta Gazaan ja Länsirannalle jatkuu, löydämme itsemme aina uudelleen siitä tilanteesta, jossa joudumme tekemään väliintulon, sanoo terrorismin rahoitukseen perehtynyt Ehud Levi, joka on työskennellyt Israelin pääministerin toimistossa.

Libanonilainen vanhempi virkamies sanoo, ettei Libanonilla ole aikomusta puuttua Hamasin läsnäoloon maassa.

– Emme aina pidä siitä mitä he tekevät, mutta olemme päättäneet alusta saakka olla avoin valtio, hän muotoilee.