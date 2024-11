Näin ex-suurlähettiläs arvioi Donald Trumpin tulevaa politiikkaa

– Jos katsoo USA:ta, niin ei tämä vaalitulos mikään yllätys ole. Yllätys oli että vaalivoitto oli näin selkeä ja kongressin molemmat kamarit menivät republikaaneilla, Yhdysvaltain entinen suurlähettiläs Mikko Hautala totesi keskiviikkona Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) syysseminaarissa.

Hautalan mukaan vaalitulos tarkoittaa, että tulevalla presidentillä Donald Trumpilla on etulyöntiasema kahdessa asiassa: budjettivallan käytössä edustajainhuoneessa ja nimitysvalta senaatissa, jolloin Trump saa haluamansa henkilöstön haluamiinsa tehtäviin.

– Tämä nopeuttaa sitä tehtävää, jota Trump haki: tiimi ja ohjelma ovat valmiita ja ohjelman toteutuksen institutionaaliset puitteet kasassa. Aika nopeasti lähdetään liikkeelle. Ensimmäisissä nimitysuutisissa ei ole tullut yllätyksiä. Odotus oli, että Trump nimittää lojalisteja, jotka toteuttavat hänen agendaansa, Hautala arvioi.

Nokian yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana vastikään aloittanut Hautala muistutti, että USA:n presidentillä on iso valta ulko- ja kauppapolitiikassa, mutta sisäpolitiikassa hänen vallallaan on rajoitteita, joita tuovat osavaltiot ja oikeusistuimet.

– Ei ole nähtävissä, että Trump pystyisi muuttamaan perustuslain lisäystä, joka rajaa presidentin toimikaudet.

Ulkopolitiikassa suurimman uhan tuovat Trumpin väläyttämät tariffinostot. Trump on ehdottanut aiemmin 10 prosentin yleisiä tuontitulleja ja jopa 60 prosentin tulleja kiinalaisille tuotteille.

– Ei tarvitse olla kauhea synkistelijä, jos toteaa, että näin isot tullitason nostot tuovat myllerryksen kansainväliseen kauppaan. Kiina ryhtyy etsimään muita markkinoita tuotteilleen. Euroopassa emme enää seuraa katseella, vaan saattaa tulla ketjureaktio. Sitä koitamme arvata, miten todennäköinen se on, Hautala totesi.

Hän muistutti, että kauppapolitiikan osalta on vaikea päätellä, mikä Trumpin toisen kauden politiikan lopullinen sisältö tulee olemaan, miten se toimeenpannaan, ja onko sen korjaamiselle tilaa. Hautala muistutti, että Trump joutuu huomioimaan myös Euroopan ja muiden maiden reaktiot poliittisille toimilleen.

Hautala uskoo, että Trumpin hallinto tulee saamaan tuloksia regulaation purkamisessa.

– Tämä on Euroopalle signaali, että meidän on mentävä samaan suuntaan, muuten ero tulee isoksi.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan iso linja on Hautalan mukaan se, että USA:n pelote on haurastunut.

– He kokevat, että heitä haastetaan samaan aikaan monella rintamalla ja maan pelote on laskenut ja ollaan hauraassa tilanteessa.

Hautala uskoo, että Trumpilla ei tässä tilanteessa ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä vahvistamaan asevoimia, jotta pelotetta luodaan ympärille.

– USA:n puolustuksen vahvistaminen ei ole Euroopalle huono asia.

Hautalan mukaan Trump näkee liittolaiset tasapainon kautta. Hän tulee iskemään kriittisesti alisuoriutujiin.

– En usko, että USA hylkää liittolaisiaan tai että he purkavat sitoumuksiaan. Kun heitä haastetaan ja he ovat haavoittuvassa asemassa, ei ole loogista heittää liittolaisia pois, entinen suurlähettiläs arvioi.

– Onko Trump estänyt meitä tekemästä taloutta ja puolustusta koskevia päätöksiä? Ei ole, hän muistutti.

Suomi on Hautalan mielestä kansakuntana hyvissä lähtökohdissa eurooppalaiseksi maaksi.

– Oma kokemukseni Trumpista on, että hän arvostaa Suomea maana, joka hoitaa asiansa ja varsinkin puolustuksensa. Hänen kriteeristöllään olemme maksava asiakas eikä kerjäläinen. Se on vahva lähtökohta.

Toinen etu on Hautalan mukaan se, että Suomella on on uniikkia tarjottavaa kriittisten teknologioiden osalta, esimerkiksi tietoverkoissa. Muilla sektoreilla, varsinkin tekoälyn saralla, amerikkalaiset yritykset ovat ylivoimaisessa asemassa, koska skaalautuvat niin rajusti.