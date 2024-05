Näin Donald Trumpin tuomio voi vaikuttaa vaaleihin

Valamiehistö New Yorkissa totesi torstaina entisen presidentti Donald Trumpin syylliseksi kaikkiin 34 syytekohtaan, jotka liittyivät maksujen väitettyyn pimittämiseen aikuisviihdetähdille.

Tuomioistuimen mukaan Trump syyllistyi tapauksissa kirjanpidon väärentämiseen. Tuomio ilmoitetaan 11. heinäkuuta eli vain muutamaa päivää ennen republikaanien puoluekokousta.

Asianajaja Todd Blance ilmoitti ex-presidentin valittavan tuomiosta mahdollisimman pian. Valitusprosessin odotetaan venyvän marraskuussa pidettävien presidentinvaalien yli.

Republikaanit ovat arvostelleet voimakkaasti poliittiseksi luonnehdittua oikeusprosessia sen alusta lähtien. Maltillisena pidetty Mainen osavaltion republikaanisenaattori Susan Collins huomautti paikallisen syyttäjän pyrkineen virkaan lupaamalla oikeustoimia Donald Trumpia vastaan.

– Hän vei tapausta eteenpäin sen vuoksi, kuka vastaaja oli, eikä tietynlaisen rikollisen toiminnan vuoksi. Tapauksen poliittinen taustavire sumentaa tuomioistuinten ja poliittisen järjestelmän välistä rajalinjaa. Tuomioon tulee todennäköisesti kohdistumaan pitkittynyt valitusprosessi, Collins toteaa tiedotteessa.

Donald Trumpia vastaan kohdistettujen syytteiden enimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta. Tuomari Juan Merchan tuskin päätyy näin ankaraan ratkaisuun, Wall Street Journal -lehti arvioi. Trump on 77-vuotias ensikertalainen, joka tuomittiin muista kuin väkivaltarikoksista. Ex-presidentin asema vaikuttanee myös harkintaan. Tuomio voi olla sakkorangaistus tai ehdonalainen.

Jos Donald Trump voittaa marraskuun presidentinvaalit, voisi hän mahdollisesti armahtaa itsensä. Asiantuntijat ovat erimielisiä juridiikasta, sillä vastaavia ennakkotapauksia ei ole ollut aiemmin. Hän ei luultavasti joutuisi vaalivoiton jälkeen vankilaan, koska se häiritsisi valtiollisten tehtävien hoitamista.

Yhdysvaltain perustuslaissa ei kielletä rikoksista tuomittuja henkilöitä pyrkimään presidentiksi tai hoitamaan virkaa. Seuraukset ovat siis lähinnä poliittisia. Rikosprosessit eivät ole tähän mennessä nostaneet istuvan presidentti Joe Bidenin kannatusta, sillä monet Donald Trumpin kannattajat pitävät syytteitä poliittisina. Analyytikot ovat huomauttaneet, että tuomio voi jopa innostaa republikaaneja vaaliuurnille.

New Yorkin oikeudenkäynnin jälkeen ex-presidenttiä odottaa vielä kolme muuta oikeustapausta, jotka liittyvät vuoden 2020 vaalituloksen kiistämiseen ja salaisten asiakirjojen hallussapitoon Mar-a-Lagon kiinteistössä Floridassa.

Yhdysvaltain mediassa tuomion on arvioitu lisänneen entisestään presidentinvaaleihin liittyvää epävarmuutta. Donald Trump johtaa mielipidemittausten perusteella täpärästi Joe Bidenia ratkaisevissa osavaltioissa.

– Tämä oli häpeällistä. Olen hyvin viaton mies. Ja mikäs siinä, taistelen tämän maan puolesta, Trump sanoi oikeustalolla tuomion jälkeen.

A former president being convicted is nothing to be celebrated, but it is an affirmation that nobody is above the law. This verdict was reached by a jury of Trump’s peers, by citizens of the American justice system, not by a judge or by a political opponent.

