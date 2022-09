Näin Carl Bildt arvioi Ruotsin seuraavaa hallitusta

Ruotsiin syntynee moderaattien Ulf Kristerssonin johtama porvarillinen vähemmistöhallitus, joka saa valtiopäivillä tukea maahanmuuttokriittisiltä Ruotsidemokraateilta. Näin arvioi itsekin niin Ruotsin pääministerinä kuin moderaattien puheenjohtajana vaikuttanut Carl Bildt GZERO Median analyysissä.

Bildt toimi pääministerinä 1991-1994 ja moderaattien puheenjohtajana 1986-1999. Kansainvälisen politiikan asiantuntijana tunnettu Bildt oli myös Ruotsin ulkoministeri vuosina 2006-2014. Hänen nimensä on Aftonbladetin mukaan ollut myös nyt esillä ministeriveikkailuissa. Bildt ei itse halunnut kommentoida spekulaatioita lehdelle.

Ruotsidemokraatit tuskin ovat mukana seuraavassa hallituksessa, Bildt arvioi, vaikka esimerkiksi Ruotsidemokraattien puoluesihteeri Richard Jomshof on Sveriges Radion haastattelussa pitänyt myös tätä vaihtoehtoa esillä. Ruotsidemokraatit ohittivat sunnuntain valtiopäivävaaleissa moderaatit porvariblokin suurimpana puolueena, ollen näin Ruotsin toiseksi suurin puolue.

Bildt uskoo kuitenkin porvarillisen vähemmistöhallituksen tekevän yhteistyötä Ruotsidemokraattien kanssa. Tilanne on Ruotsille uusi, mutta Bildt muistuttaa Tanskan porvaripuolueiden tehneen aikaisemmin samanlaista yhteistyötä maahanmuuttokriittisen Tanskan kansanpuolueen kanssa.

– Uutta Ruotsille, ei niinkään pohjoismaille, Bildt sanoo.

Bildt on aikaisemmin pohtinut Ruotsin vaalien jälkeistä tilannetta blogissaan. Suurena muutoksena entiseen hän pitää sosiaalidemokraattien kannatuksen vakiintumista 30 prosentin tuntumaan, kun vanhan valtapuolueen kannatus vielä joitakin vuosikymmeniä sitten oli 40-45 prosenttia. Erikoisena Bildt pitää myös tilannetta, jossa keskustaoikeistolaisten moderaattien kannatus on pysynyt noin 20 prosentissa, vaikka puolueen oikeistolaiseksi kilpailijaksi on ilmestynyt suurten joukkoon nousseet Ruotsidemokraatit.

Ruotsin tulevan hallituksen on syytä varautua myrskyisään vaalikauteen, Bildt kirjoittaa.

– Syksyyn 2026 ulottuva vaalikausi tulee sisältämään useita merkittäviä haasteita. Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on vaarallinen, ja maailmantalous on matkalla monella tapaa hankalaan vaiheeseen, ex-pääministeri ennustaa.