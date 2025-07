Näin asuntoa voi viilentää helteellä

Helteet ovat saapumassa Suomeen. Tämä voi tarkoittaa monelle kerrostaloasujalle tukalia päiviä, kun asunnon lämpö kohoaa korkeaksi.

Asuntoa voi kuitenkin viilentää muutamalla yksinkertaisella keinolla.

– Nyrkkisääntö numero yksi on tuulettaminen, mutta vain silloin, kun ulkolämpötila on pienempi kuin sisälämpötila. Tuulettaminen kannattaa, kun ikkuna tai parveke on varjopuolella. Jos huoneiston pohja mahdollistaa läpivedon, se on kaikista tehokkainta. Rappuun tuulettaminen ei kuitenkaan ole sallittua, sillä silloin päivän kokkailut tuoksahtavat rappuun naapureiden kiusaksi, Lumo-kotien isännöintijohtaja Ville Kilpi sanoo tiedotteessa.

Myös verhot ja sälekaihtimet kannattaa pitää kiinni auringon porottaessa, Kilpi neuvoo.

– On olemassa myös paksumpia, lämpöä eristäviä pimennysverhoja, jotka ovat todella tehokkaita.

Asunnon lämpötilaa pystyy tiettyyn pisteeseen asti säätämään varmistamalla poisto- ja korvausilmaventtiilien optimaalisen toimivuuden. Ikkunoihin asennetut korvausilmaventtiilit tulee olla auki kesäasennossa. Tarvittaessa venttiilit pitää puhdistaa, jotta ilma virtaa läpi vaivattomasti.

– Yksi hieman tuntemattomampi tapa tehostaa ilmanvaihtoa on laittaa liesikupu auki-asentoon. Liesituuletinta ei ole suunniteltu asunnon tuuletusta varten, mutta kovina hellepäivinä siitä voi olla apua, Kilpi sanoo.

Muita lämpöä tuottavien sähkölaitteiden kuten uunin, saunan, kuivausrummun tai jopa silitysraudan käyttöä kannattaa välttää hellepäivien aikana.

– Pyykkejä ei myöskään kannata kuivattaa asunnossa, sillä kosteus lisää tukalaa oloa. Useimmissa taloissamme on isot pyykkituvat kuivaushuoneineen, joita kannattaa kuumina päivinä hyödyntää.

Ilmanvirtausta asunnossa voi myös tehostaa tuulettimilla ja lämpöä säädellä viilennyslaitteilla.

– Kokeile pitää jäätynyttä kylmäkallea tuulettimen edessä, jolloin tuulettimen puskema ilman tuntuu viileämmältä. Tätä olen itsekin joskus kokeillut ja todennut toimivaksi. Toinen vinkki on lakanoiden laittaminen pakkaseen, jolloin petivaatteet ovat viileät nukkumaan mennessä.

Viilennyslaitteet ovat Kilven mukaan tehokkaita, mutta niiden käytössä kannattaa noudattaa varovaisuutta.

– Viilennyslaitteiden kondenssivesi kertyy laitteessa säiliöön, joka pitää tyhjentää säännöllisin väliajoin. Laitetta ei pidä käyttää valvomatta, sillä pahimmassa tapauksessa kotona voi odottaa vesivahinko, kun laitteen kondenssivettä on valunut lattialle. Sähkölaitteita toki ei muutoinkaan sovi jättää vartioimatta päälle, hän varoittaa.