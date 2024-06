Näin alkaa Suomen F-35-lentäjien koulutus – Everstiluutnantti: Vaikea uskoa todeksi

Ilmavoimat kertoo kotisivuillaan julkaisemassaan artikkelissa F-35-alkukoulutukseen Yhdysvaltoihin lähteville hävittäjälentäjille ja lentotekniselle henkilöstölle järjestetystä tilaisuudesta.

Tilaisuuteen oli kutsuttu paikalle myös 1990-luvulla Hornet-alkukoulutuksessa Yhdysvalloissa olleita ohjaajia ja lentoteknistä henkilöstöä.

Tämän linkin takaa löytyvässä artikkelissa on myös ilmavoimien henkilöstön kotialbumeista otettuja upeita kuvia Hornet-koulutuksen alkuajoilta.

Ilmavoimat lähettää F-35-alkukoulutukseen ohjaajia, lentoteknistä henkilöstöä sekä F-35-järjestelmän tietojärjestelmiin liittyvää henkilöstöä kolmessa osastossa. Ensimmäinen osasto aloittaa F-35-alkukoulutuksen Yhdysvalloissa vuoden 2025 loppupuolella. Teoria- ja simulaattorikoulutus toteutetaan Eglinissä Floridassa ja käytännön koulutus Ebbingissä Arkansasissa.

Ensimmäisessä osastossa ohjaajien vanhimpana eli johtajana toimii everstiluutnantti Lasse Louhela ja lentoteknisen henkilöstön vanhimpana everstiluutnantti Mikko Takalo.

Louhela toimii tällä hetkellä Lapin lennoston Hävittäjälentolaivue 11:n komentajana ja Takalo Lapin lennoston Lentotekniikkalaivueen komentajana.

Ensimmäiset Suomen F-35-hävittäjät tulevat Lapin lennostoon vuoden 2026 loppupuolella.

Upseerit eivät säästele sanojaan koulutuksesta.

– On suuri kunnia päästä F-35-alkukoulutukseen. Tietyllä tapaa olen todella nöyrin mielin ymmärtäen sen, että tehtävä on vastuullinen, mutta olen kyllä myös todella innoissani. Se ei ehkä tästä suomalaisesta hillitystä sotilaasta aina paista ulospäin, mutta sisällä tuntuu kyllä todella hyvältä. Lähtöä on vielä vähän vaikea uskoa todeksi, vaikka siitä on tässä jo aika pitkään tiennyt ja sitä on valmistellut, niin kyllä luulen sen realisoituvan vasta sitten kun oikeasti lähdemme sinne, everstiluutnantti Louhela kertoo ilmavoimien artikkelissa.

Upseerikollega Takalo sanoo, ettei hänenkään tarvinnut pahemmin miettiä, lähteekö hän, jos kysytään.

– Tietenkin lähden! Tiedän, kuinka merkityksellistä tämä on sitten seuraavat vuosikymmenet Ilmavoimissa, sillä alkukoulutus luo pohjan tulevalle työllemme. Tämä motivoi minua todella paljon viemään asioita eteenpäin, Takalo kertoo.

”Paras lavetti tehtävään”

Lasse Louhela sanoo odottavansa F-35:n olevan hyppy nykyistä modernimpaan maailmaan. Niin sanottua neljättä hävittäjäsukupolvea edustavat Hornetit vaihtuvat viidennen sukupolven järjestelmään.

– F-35 on tämän hetken paras lavetti siihen tehtävään, mihin me olemme sitä suunnitelleet käyttävämme, joten mielenkiinnolla odotan, Louhela kertoo.

Mikko Takalo korostaa F-35:n teknologian tasoa.

– F-35-alkukoulutukseen lähteminen on erittäin mielenkiintoinen tilaisuus lentoteknisen koulutuksen näkökulmasta. Pääsemme tekemisiin yhden maailman moderneimman hävittäjän kanssa. Jotkut ovat sanoneet, että järjestelmänä tämä on suurempi loikka kuin siirtymä MiG- ja Draken-ajasta Hornetiin, mutta sen me tulemme näkemään sitten, Takalo kertoo.

Ilmavoimat kuvailee alkukoulutukseen lähtijöiden vastuuta suureksi. F-35:n käyttöä tullaan kouluttamaan heidän johdollaan Suomessa puolustusvoimien palkatulle henkilöstlle ja edelleen myös asevelvollisille.

Alkukoulutuksen myötä tarkentuu myös se, millaisiin tehtäviin varusmiehiä ja reserviläisiä voidaan F-35-järjestelmän parissa käyttää ja millaiseksi joukkotuotanto muotoutuu.

– Valmistautumistehtävinäni on varmistaa, että suunnittelutyö saadaan valmiiksi ja että kaikki käytännön asiat olisivat selvillä ennen alkukoulutuksen alkamista. Näin joukko pääsee sitten Yhdysvalloissa varsinaisesti opiskelemaan. Pääsen tekemään tätä valmistelutyötä, mikä on hyvin motivoivaa: kun suunnittelemme alkukoulutuksen perusteellisesti, saamme myös nauttia työmme hedelmistä, Takalo kertoo.

Alkukoulutuksessa saadaan myös lisää tietoa siitä, miten uusia hävittäjäkykyjä käytetään ilmavoimien toiminnassa.

– Tärkein asia koulutuksessa minulle on teknisen koulutuksen lisäksi ymmärtää, minkälaisia reunaehtoja F-35-kalusto asettaa meille ja operoinnillemme Suomessa. Tämä tulee näkymään tulevissa työtehtävissämme aivan varmasti, eli miten Suomessa tuemme ilmaoperointia, käytämme kalustoa, koulutamme henkilöstöä ja toteutamme joukkotuotantoa. Kokonaisymmärrys F-35-järjestelmästä ja sen operoinnista tulee ainoastaan tekemällä käytännön työtä koneen parissa. Uskon, että käymällä alkukoulutuskokonaisuuden Yhdysvalloissa kasvaa ymmärryksemme riittävälle tasolle, jotta pääsemme ottamaan jälleen askelen eteenpäin, Takalo sanoo.