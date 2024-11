Näin Aleppon puolustus romahti

Keskiviikkona alkanut Syyrian kapinallisten hyökkäys romautti maan toiseksi suurimman kaupungin Aleppon puolustuslinjat vain muutamassa päivässä. BBC:n mukaan valtaosa kaupungista oli lauantaina kapinallisten hallussa.

Presidentti Bashar al-Assadin joukkojen häätäminen kaupungista tuli suurena yllätyksenä. Kapinalliset saivat kaupungin haltuunsa sisällissodan alkuvaiheissa vuonna 2012, mutta Venäjän tukemat Assadin joukot häätivät kapinalliset verisessä taistelussa vuonna 2016. Kaupunki vaurioitui taistelussa pahoin ja siinä kuoli yli 30 000 ihmistä.

Tällä kertaa kaupungin hallitsija vaihtui kuitenkin lähes huomaamatta. Lähteiden mukaan Assadin joukot eivät edes yrittäneet vastarintaa, vaan luovuttivat kaupungin taisteluitta.

Tiettävästi vain osa kaupungin itäosasta on lauantaihin mennessä Assadin joukkojen hallinnassa.

– Kaupunginvaltuusto, poliisiasema, tiedustelupalvelun toimistot, kaikki ovat tyhjillään. Tällaista ei ole nähty koskaan ennen, kommentoi Syyrian sisällissotaa seuraavan SOHR-tietotoimiston tiedottaja.

Onnistunut hyökkäys edellytti eri kapinallisryhmiltä yhteistyötä.

CNN:n mukaan lukuisat ryhmät maltillisista islamisteihin muodostivat ennen hyökkäystä Sotaoperaatioiden komentokeskukseksi ristityn ryhmän koordinoimaan operaatiota. Komentaja Hassan Abdelghanin mukaan operaation tarkoituksena oli vapauttaa Assadin rikollisen hirmuhallinnon sekä iranilaisten puolisotilaallisten joukkojen hallitsemat alueet.

Turkin tukemat kapinalliset ovat hallinneet lähellä valtakunnanrajaa sijaitsevaa aluetta jo sodan alkuvaiheista lähtien. Hyökkäys kohti Aleppoa alkoi keskiviikkona kaupungin itäpuolelta.

Parissa päivässä kapinalliset valtasivat lukuisia kyliä ja etenivät Aleppon laitamille.

Perjantaina kuvat kapinallisista keskustan kuuluisan linnoituksessa edustalla levisivät sosiaalisessa mediassa. Voitokkaat kapinalliset poseerasivat Bashar al-Assadin veljen Bassel-al-Assadin ratsastajapatsaan juurella, ja kapinallisten mustavihreät liput liehuivat kaupungin keskustassa.

Samainen ratsastajapatsas kaadettiin hurraahuutojen kaikuessa lauantaina.

Lauantaina sosiaalisessa mediassa levinneiden videoiden perusteella kurdijoukot ovat taas ottaneet Aleppon lentoaseman hallintaansa.

Asiantuntijoiden mukaan kapinallisten nopea eteneminen on Israelin ansiota. Assadin hallinto on vahvasti riippuvainen sekä Iranista että terrorijärjestö Hizbollahista, jotka ovat molemmat heikentyneet Israelin iskujen myötä. Hizbollahin lähes koko johtoporras ja tuhansia taistelijoita on tapettu syksyn aikana Israelin iskuissa.

Israel on myös Jerusalem Postin mukaan pommittanut Libanonin ja Syyrian välisiä rajanylityspaikkoja, jonka vuoksi Hizbollahin joukot eivät ole päässeet auttamaan Assadin hallintoa.

Assadin hallinnon asemaa on heikentänyt myös se, että sen perinteinen tukija Venäjä on joutunut keskittämään yhä suuremman osan voimavaroistaan sotaan Ukrainassa.