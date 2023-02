Näillä toimilla ehkäiset auton moottorin kulumista

Säännöllinen moottoriöljyn ja suodattimen vaihtaminen ehkäisee moottorin kulumista ja pienentää myös polttoaineenkulutusta, Vianor muistuttaa tiedotteessa.

Moottorin käydessä öljyyn voi kertyä palamisjätteitä, metallilastuja sekä muita hiukkasia, jotka heikentävät ajan mittaan moottorissa kiertävän öljyn voiteluominaisuuksia. Moottoriöljyn tehtävänä on vähentää kitkaa moottorissa sekä sen osissa. Mitä enemmän kitkaa moottorin eri osien välille syntyy, sitä enemmän moottori lämpenee ja kuluu ajossa. Moottoriöljy jäähdyttää moottorin kuumenevia osia sitomalla lämpöä itseensä.

Öljynvaihtovälit ovat kasvaneet viime vuosikymmenten aikana merkittävästi. Siinä, missä 1990-luvulla öljynvaihtovälit olivat 5 000 kilometrin luokkaa, venyvät ne nykyään parhaimmillaan jopa yli 30 000 kilometriin.

– Joku saattaa vieläkin ajatella, että suodattimen voi vaihtaa joka toisen öljyvaihdon yhteydessä, mutta öljyt kestävät itse asiassa pidempään kuin suodatin. Öljynsuodatin on tehty paperista ja se on kyllä todella vettynyt ja likainen usean kymmenen tuhannen ajokilometrin jälkeen. On todella tärkeää vaihtaa öljynsuodatin joka kerta, kun vaihdetaan öljytkin, painottaa rengas- ja autohuoltoketju Vianorin autohuollon päällikkö Pekka Alanko.

Suodattimen mennessä tukkoon öljy kiertää kokonaan ilman suodatinta. Pahimmillaan autossa on suodatin, joka ei tee mitään vaan öljy virtaa aina sen ohitse. Öljypohjan sisältö vaikuttaa merkittävästi moottorin kuntoon ja auton suorituskykyyn. Jos öljyjä ja suodatinta ei vaihda säännöllisesti, öljyn ominaisuudet heikkenevät ja voitelu huononee, mikä voi pahimmillaan johtaa vakavaan moottorivaurioon.

Hiukkassuodattimella varustetuissa dieselajoneuvoissa öljyn sekaan pääsee regeneroinnin, eli hiukkassuodattimen puhdistuspolton, yhteydessä aina polttoainetta, jolloin öljy laimenee vaihtovälin aikana. Näissä autoissa on erityisen tärkeää, että öljyt vaihdetaan ajallaan.

Tänä päivänä moottoriöljyjä on olemassa suuri määrä eikä ole todellakaan yhdentekevää, mitä öljyä moottoriin laitetaan. Tiukentuneiden päästömääräysten vuoksi öljyiltä vaaditaan aivan uudella tavalla erilaisia ominaisuuksia, jotta ne suoriutuvat tehtävästään autovalmistajan tarkoittamalla tavalla.

– Luokitusasetuksia on valtavasti, ja niistä öljyn viskositeetti ja ACEA-luokitus ovat henkilöautojen kannalta tärkeimmät. Viskositeetti eli juoksevuus ilmaistaan kahdella luvulla, esimerkiksi 10W-30. Ensimmäinen W-kirjaimen edessä oleva numero kertoo, miten juoksevaa öljy on matalassa lämpötilassa ja toinen luku kuvaa juoksevuutta korkeassa lämpötilassa. Molempien lukujen kohdalla on hyvä muistaa sama sääntö: Mitä korkeampi luku, sitä paksumpi öljy on kyseessä, Aulanko selkeyttää.

ACEA-luokitus kertoo, millaisiin käyttöolosuhteisiin öljy on suunniteltu. A-luokka on bensiinimoottoreille, B-luokka dieselmoottoreille, C-luokka katalysaattori- ja hiukkassuodattimilla varustetuille henkilöautoille ja E-luokka raskaalle kalustolle. Kirjaimen jälkeen tulevasta numerosta näkee, millaiseen käyttöön öljy on suunniteltu. Mitä suurempi luku, sitä vaativampi luokka.

Takuun alaisissa autoissa öljynvaihdon kanssa tulee olla erityisen tarkka. On aina varmistettava, että öljy täyttää autovalmistajan kyseessä olevalle moottorille määrittelemät vaatimukset. Jos autoon laittaa vääränlaista moottoriöljyä, se on välitön peruste moottorin takuun eväämiselle.

– Aina pitää jäädä jälki siitä, mitä öljyä moottorin on laitettu. Meillä Vianorilla öljyn tuotenumero tallennetaan aina ja sillä on helppo todistaa, että koneessa on juuri kyseistä öljyä. Muutenkin vastaamme siitä, että asiakkaan autoon on vaihdettu oikeanlainen öljy, Alanko kertoo.

Monet autot valvovat itse öljyn kuntoa öljynlaatutunnistimien avulla. Tunnistimet pitääkin nollata öljynvaihdon yhteydessä. Jos tunnistin jätetään nollaamatta, auto ei ymmärrä, että öljyt on vaihdettu. Silloin huoltovalo jää palamaan, mikä vaikuttaa myös auton jälleenmyyntiarvoon.